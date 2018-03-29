Venezüella'da cezaevinde yangın: 68 ölü

Venezüella'nın Carabobo eyaletinde yaşanan bir cezaevi isyanı sırasında çıkan yangında en az 68 kişi hayatını kaybetti.

Valencia kentinde yaşanan olayda çok sayıda mahkumun duman zehirlenmesinden öldüğü belirtildi. Venezüella polisi, yangının cezaevinden toplu kaçış girişimi sırasında bilinçli bir şekilde çıkarıldığını açıkladı. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, olayla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yangın haberi sonrası cezaevi kapısına gelen mahkum yakınlarına ise polisin müdahale ettiği ve biber gazı kullanıldığı bildirildi. Yangının hücrelerdeki şiltelerin ateşe verilmesiyle çıkarıldığı belirtiliyor.

Olayda bir polis memuru da silahla yaralandı. Cezaevi yangınında hayatını kaybedenler arasında, ziyaretçi mahkum yakınları olduğu da düşünülüyor.