Bolivya Devlet Başkanı Morales: Trump, insanlığın ve gezegenin düşmanı

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Küba'nın başkenti Havana'da yapılan 24. Sao Paulo Forumu'nda eski Küba lideri Fidel Castro'yu onurlandırmak için yapılan oturuma katıldı. Bolivya lideri, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'insanlığın ve gezegenin düşmanı' olduğunu söyledi.

Küba'nın başkenti Havana'da yapılan 24. Sao Paulo Forumu'na dünya genelindeki sol parti ve sosyal hareketlerden katılan 625 delege ve konuk arasında Venezüella lideri Maduro ve Bollivya lideri Morales de vardı.

2016'da hayatını kaybeden Küba Devrimi'nin efsanevi lideri Fidel Castro onuruna forumun son gününde yapılan oturumda yaptığı konuşmada Morales, ABD Başkanı Donald Trump'ı 'insanlığın ve gezegenin düşmanı' olarak niteledi.

Bolviya lideri "ABD Başkanı Donald Trump, insanlığın ve gezegenin düşmanı" ifadelerini kullandı.

MORALES: BİRLİK OLMAK ZORUNDAYIZ

Morales yapılması gereken en önemli şeyin bölgedeki ülkelerin emperyalizme karşı birleşik bir duruş sergilemesi olduğunu vurguladı.

Morales "Emperyalizmin saldırıları ve provokasyonları olacaktır ancak birlik olmak zorundayız. Latin Amerika'nın emperyalizme karşı birliğini sürdürerek Fidel Castro'ya olan saygımızı en iyi şekilde gösterebiliriz" dedi.

Küba'nın 'Latin Amerika'daki tüm devrimlerin anası' olduğunu söyleyen Morales bu nedenle Fidel Castro'nun düşüncelerinin her zamankinden önemli olduğunu ifade etti.

MADURO: LATİN AMERİKA'DAKİ SAĞ KANADA KARŞI KOYMALIYIZ

© REUTERS / Philippe Wojazer Dünya Şampiyonu Fransa'yı kutlayan Maduro: Aslında Afrika kazandı

Aynı toplantıda söz alan Venezüella Devlet Başkanı Maduro da Fidel'in birliğe, insanlık onurunu ve sosyal adaleti savunmaya olan bağlılığına işaret etti.

Kendi ülkesinde yaşanan ciddi sorunlardan da bahseden Maduro iç ve dış saldırılara maruz kaldıklarını, bunun başrolünde ABD hükümeti olduğunu söyledi.

"Dünyanın en güçlü imparatorluğunun saldırılarına ve şiddetine direndik" diyen Maduro, Washington'ın ülkenin zengin altın ve petrol kaynaklarını ele geçirmek istediğini savundu.

"Latin Amerika'da mevcut olan sağ kanada karşı koymalı ve onları zayıflatmalıyız. Onlar kıtadaki entegrasyon sürecini yok etmeyi denedi" diyen Maduro emperyalizme karşı mücadeleyi sürdüreceğini şu sözlerle ifade etti:

"Venezüella'da biz daimi mücadeleye inanırız. Venezüella eşitlikçi, demokratik ve adaletli bir barış istiyor. Biz Bolivar ve Chavez'in evlatlarıyız."

1990'larda Fidel Castro ve eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın çabalarıyla başlayan Sao Paulo Forumu'na katılan kıtadaki sol parti ve organizasyonlar gelecekte nasıl hareket edeceklerine ilişkin bir fikir birliği belirlemeye çalışıyor.