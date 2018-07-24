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14:21 24 Temmuz 2018
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    Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega

    Protestoların odağındaki Nikaragua Devlet Başkanı Ortega istifayı reddetti: 2021'e kadar iktidardayım

    © AFP 2018 / Jorge Cabrera
    Güney Amerika
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    Son 3 ayda yaklaşık 300 kişinin öldüğü hükümet karşıtı protestoların yaşandığı Latin Amerika ülkesi Nikaragua'nın Devlet Başkanı Daniel Ortega muhalefetin erken seçim talebini reddeti. Ortega, 2021'deki seçimlere kadar iktidarda kalacaklarını söyledi.

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    © REUTERS / Sadi Said
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    Fox News'a konuşan Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi Genel Başkanı ve Devlet Başkanı Ortega muhalefetin erken seçim isteğini uygun bulmadığını duyurdu.

    'BİR SONRAKİ SEÇİM 2021'DE YAPILACAK'

    Ortaga "Dönemimiz 2021 seçimleriyle sonlanıyor. Bir sonraki seçim o zaman yapılacak" dedi.

    Ortega seçim tarihini değiştirmenin ülkede 'işleri kötüleştireceğini, istikrarsızlık ve güvensizlik yaratacağın'ı da savundu.

    3 AYDA YAKLAŞIK 300 KİŞİ ÖLDÜ

    Nikaragua İnsan Hakları Merkezi (CENIDH) bir dizi kentte hükümet karşıtları ve yanlıları arasında çarşamba ve dün sabah saatlerinde yaşanan çatışmalarda en az 16 kişinin öldüğünü, 88 kişinin de yaralandığını duyurdu. Bu, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve iktidardaki partisi Sandinista Ulusal Özgürleşme Cephesi'ne yönelik eylem dalgasının başladığı nisan başından bu yana yaşanan en ölümcül günlerden biri oldu. Ölü sayısı 100'ü bulurken, toplamda 900'den fazla kişi yaralandı.
    © REUTERS / Oswaldo Rivas
    Nikaragua'da 1 aydır süren hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 100'ü buldu
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    Sandinista devrimiyle ABD destekli diktatör Anastasio Somoza Debayle'nin 1979'da devrilmesinden bu yana 22 yıldır ülkeyi yöneten 72 yaşındaki Ortega ülkedeki şiddetli eylemlerin de sonlandığını söyledi.

    "Karışıklığın sonlamasının üzerinden 1 hafta geçti. Ülke normale doğru gidiyor" diyen Ortega kendisini protesto edenlerin ve destekleyen barışçı gösterilerin ise sürdüğünü ise kabul etti.

    Nisandan bu yana ülkede süren protesto gösterilerinde yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti. 

    Eylemler sosyal güvenlik reformları çerçevesinde işçiler ile çalışanların emeklilik katkı paylarını arttıran ve yardım ödeneğinde kesinti öngören yasal düzenlemeye karşı başlamış, daha sonra da Ortega ve Devlet Başkanı Yardımcısı eşi  Rosario Murillo'nun istifasını isteyen bir niteliğe bürünmüştü.

    İnsan hakları örgütleri ayrıca muhalefete yönelik baskınlarda yüzlerce kişinin keyfi olarak gözaltına alındığını duyUrmuştu. 

    Son olarak pazartesi günü binlerce Ortega ve hükümet karşıtı eylemci eylem yapmış ve protestolarda ölen öğrencileri simgelemek için çarmıha geçirilen okul çantaları taşımıştı.

    Ortega karşıtları protestolarda ölen öğrenciler için okul çantaları taşıdı
    © REUTERS / Jorge Cabrera
    Ortega karşıtları protestolarda ölen öğrenciler için okul çantaları taşıdı

    Aynı sıralarda Ortega'yı destekleyen bir öğrenci birliği de sokaklara döküldü.

    Ortega'ya destek veren eylemciler de sokağa döküldü
    © REUTERS / Oswaldo Rivas
    Ortega'ya destek veren eylemciler de sokağa döküldü

    'TEK BİR BARIŞÇIL GÖSTERİ SALDIRIYA UĞRAMADI'

    Ortega, Fox News'da yayınlanan röportajında, hükümet karşıtı gösterilerde yüzlerce kişinin ölümünden sorumlu tutulan ve polisle birlikte hareket ettikleri iddia edilen paramiliter grupları yönettiğine ilişkin iddiaları da reddetti.

    Bu grupların, siyasi muhalifleri ve dış güçler tarafından desteklendiğini savunan Ortega "Tek bir barışçıl gösteri saldırıya uğramadı. Nikaragua ve hükümetinin imajını zedelemeye çalışan korkunç bir yalan kampanyası yürütülüyor" dedi.

    'ABD'nin Nikaragua'ya saygı duymasını istediği' için yıllarca yabancı medya kuruluşlarına röportaj vermedikten sonra Fox News'a konuştuğunu da vurgulayan Nikaragua lideri "ABD ile ilişkilerimizin tarihi acı doluydu. Bunu tekrarlamak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    İstifa, Seçim, Protesto, Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi, Fox News, Rosario Murillo, Daniel Ortega, Nikaragua
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