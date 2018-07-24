Protestoların odağındaki Nikaragua Devlet Başkanı Ortega istifayı reddetti: 2021'e kadar iktidardayım

© REUTERS / Sadi Said Tanzanya Devlet Başkanı Magufuli: Partim sonsuza kadar iktidarda kalacak

Fox News'a konuşan Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi Genel Başkanı ve Devlet Başkanı Ortega muhalefetin erken seçim isteğini uygun bulmadığını duyurdu.

'BİR SONRAKİ SEÇİM 2021'DE YAPILACAK'

Ortaga "Dönemimiz 2021 seçimleriyle sonlanıyor. Bir sonraki seçim o zaman yapılacak" dedi.

Ortega seçim tarihini değiştirmenin ülkede 'işleri kötüleştireceğini, istikrarsızlık ve güvensizlik yaratacağın'ı da savundu.

3 AYDA YAKLAŞIK 300 KİŞİ ÖLDÜ

© REUTERS / Oswaldo Rivas Nikaragua'da 1 aydır süren hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 100'ü buldu 5

Sandinista devrimiyle ABD destekli diktatör Anastasio Somoza Debayle'nin 1979'da devrilmesinden bu yana 22 yıldır ülkeyi yöneten 72 yaşındaki Ortega ülkedeki şiddetli eylemlerin de sonlandığını söyledi.

"Karışıklığın sonlamasının üzerinden 1 hafta geçti. Ülke normale doğru gidiyor" diyen Ortega kendisini protesto edenlerin ve destekleyen barışçı gösterilerin ise sürdüğünü ise kabul etti.

Nisandan bu yana ülkede süren protesto gösterilerinde yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti.

Eylemler sosyal güvenlik reformları çerçevesinde işçiler ile çalışanların emeklilik katkı paylarını arttıran ve yardım ödeneğinde kesinti öngören yasal düzenlemeye karşı başlamış, daha sonra da Ortega ve Devlet Başkanı Yardımcısı eşi Rosario Murillo'nun istifasını isteyen bir niteliğe bürünmüştü.

İnsan hakları örgütleri ayrıca muhalefete yönelik baskınlarda yüzlerce kişinin keyfi olarak gözaltına alındığını duyUrmuştu.

Son olarak pazartesi günü binlerce Ortega ve hükümet karşıtı eylemci eylem yapmış ve protestolarda ölen öğrencileri simgelemek için çarmıha geçirilen okul çantaları taşımıştı.

© REUTERS / Jorge Cabrera Ortega karşıtları protestolarda ölen öğrenciler için okul çantaları taşıdı

Aynı sıralarda Ortega'yı destekleyen bir öğrenci birliği de sokaklara döküldü.

© REUTERS / Oswaldo Rivas Ortega'ya destek veren eylemciler de sokağa döküldü

'TEK BİR BARIŞÇIL GÖSTERİ SALDIRIYA UĞRAMADI'

Ortega, Fox News'da yayınlanan röportajında, hükümet karşıtı gösterilerde yüzlerce kişinin ölümünden sorumlu tutulan ve polisle birlikte hareket ettikleri iddia edilen paramiliter grupları yönettiğine ilişkin iddiaları da reddetti.

Bu grupların, siyasi muhalifleri ve dış güçler tarafından desteklendiğini savunan Ortega "Tek bir barışçıl gösteri saldırıya uğramadı. Nikaragua ve hükümetinin imajını zedelemeye çalışan korkunç bir yalan kampanyası yürütülüyor" dedi.

'ABD'nin Nikaragua'ya saygı duymasını istediği' için yıllarca yabancı medya kuruluşlarına röportaj vermedikten sonra Fox News'a konuştuğunu da vurgulayan Nikaragua lideri "ABD ile ilişkilerimizin tarihi acı doluydu. Bunu tekrarlamak istemiyorum" ifadelerini kullandı.