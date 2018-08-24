Kirchner'in evlerine polis baskını

Güney Amerika'daki solcu liderler kuşağının önemli isimlerinden biri olan eski Arjantin Devlet Başkanı Kirchner'in evlerinde bir yolsuzluk soruşturması gerekçesiyle arama yapıldı.

Arjantin'de eşi Neston Kirchner'in 2003-2007 döneminin ardından 20017-2015 arası devlet başkanlığı yapmış olan Cristina Fernández de Kirchner ile yerine seçilan sağcı Mauricio Macri arasındaki çekişme yeniden tırmandı. Büyük bir yolsuzluk soruşturması gerekçesiyle Kirchner'in evlerinde polis arama yaptı.

Argentine Senate approves raids on Kirchner properties https://t.co/V66auVYtDP pic.twitter.com/PLNpsUTP3a — The Times of Israel (@TimesofIsrael) 23 Ağustos 2018

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'Defterler' lakabıyla anılan yolsuzluk skandalı kapsamında soruşturmayı yürüten yargıç Claudio Bonadio'nun, başkanlık yaptığı 2007-2015 yılları arasında Kirchner ve yönetiminin iş dünyasından ihaleler karşılığında milyonlarca dolar rüşvet alıp almadığını araştırdığı açıklandı.

Hakkındaki suçlamaları reddedden Senatör Kirchner'in başkent Buenos Aires ve Patagonya bölgesindeki evleri, adli bilim uzmanları, bomba imha ekipleri, polisler ve köpekler tarafından itfaiye araçları eşliğinde arandı. Patagonya üçüncü evinin de aranacağı kaydedildi.

#Argentina. Bomb disposal experts, forensic scientists, dogs and firefighters searched the Buenos Aires home of Argentina's former president Cristina Kirchner on Thursday as the investigation into the so-called notebooks corruption case intensified. #AFPphoto by @chatoeitan pic.twitter.com/CAu6JIeXR1 — AFP Photo (@AFPphoto) 23 Ağustos 2018

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Kirchner'in senatörlüğü kapsamında dokunulmazlığı var. Bu hapse girmesene engel, ama soruşturmaya engel değil.

Eski devlet başkanının evlerine baskın, Yargıç Bonadio'nun Senato'dan Kirchner'in dokunulmazlığının kısmen kaldırılması talebinin karşılık bulması sonuucu gerçekleştirildi.

Kirchner ise Senato'da yaptığı konuşmada hakkında ortaya atılan iddiaları 'utanmazca' diye niteledi, saklayacak hiçbir şeyi olmadığı için Senato'dan dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullanmasını talep etti.

Cristina Kirchner — “No me van a hacer arrepentir” Featuring: Mortal Kombat ST pic.twitter.com/oDWdYyDPVw — TerminatorDeProgres (@RightTerminator) 23 Ağustos 2018

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Kadın lider, evi aranan ilk senatör olmasından ötürü şikayet etti. Avukatı Carlos Beraldi, aramaların hukuka aykırı olduğunu savundu. Arama yapıldığı sırada kızının evinde kalan Kirchner, güvenlik güçlerinden evlerinden hiçbir şekilde görüntü almamasını talep etti.

ANİDEN BULUNUVEREN ŞOFÖRÜN GÜNLÜKLERİ ÜZERİNDEN

Arjantin'deki 'Defterler' soruşturması, Kirchner yönetiminin üst düzey isimlerinden Roberto Baratta'nın makam aracı şoförünün günlüklerinin ortaya çıkmasıyla patlak verdi.

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1 Ağustos'ta La Nacion gazetesinde yayımlanan günlüklerde, şoför Oscar Centeno, 2003-2015 yıllarında devlete ait araçlarla para dolu çantaların teslimatlarının nasıl yapıldığını anlatıyor, Kirchner'in Buenos Aires'teki evini 'milyon dolarlık teslimatların beşiği' olarak sunuyor. Günlüklerde Kirchner'in hayatını kaybeden eski devlet başkanı kocası Néstor Kirchner'in de ismi geçiyor. Diğer teslimatların ise Casa Rosada adındaki başkanlık ofisinde ve Olivos adındaki başkanlık konutunda gerçekleştiği iddia ediliyor.

'160 MİLYON DOLARLIK RÜŞVET' İTHAMI

Günlükler üzerinden Savcı Carlos Stornelli, 2005-2015 yılları arasında 160 milyon dolarlık rüşvet alışverişi yapıldığı ithamında bulundu.

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Hala Arjantin'in en polüler siyasetçileri arasında yer alan, ama hakkında 5 farklı soruşturma daha yürütülen Kirchner, bu soruşturmalarla ülkenin şu an içinde bulunduğu siyasi durumun üstünün örtülmesine çalışıldığını söyledi.

Polisin baskın gerçekleştirdiği sırada destekçileri kadın liderin evinin önünde kendisine destek protestosu düzenledi.

"Argentina: Supporters rally at Kirchner's home as Senate approves raids on properties" YouTube https://t.co/YZ7OHgEYHr — Anonymous (@bushi_jp) 23 Ağustos 2018

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