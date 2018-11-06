Venezüela ordusuna yönelik saldırı gerçekleştirildi

Venezüela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, cumartesi günü ülkesinin güvenlik güçlerine yönelik yapılan ve 3 askerin öldüğü saldırının sorumlusunun Kolombiyalı paramiliter gruplar olduğunu söyledi.

Amazonas eyaleti kırsalında 3 askerin öldüğü, 10 askerin yaralandığı saldırının, güvenlik güçlerinin Kolombiyalı 9 paramiliteri yakalamasının ardından düzenlendiğine dikkati çeken Lopez, "Venezüela, kendi topraklarından barışı sağlayamayan Kolombiya'nın, 60 yıldan fazla süren savaşının kurbanıdır" dedi.

Hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı dileyen Lopez, saldırının karşılıksız kalmayacağını vurguladı.

Venezüela ve Kolombiya basınındaki haberlerde saldırının, Venezüelalı güvenlik güçlerinin, ELN'nin bölgedeki liderlerinden "Garganta" kod adlı Kolombiya vatandaşı Luis Felipe Ortega Bernal'i yakalamasına misilleme olarak bu grup tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin değerlendirmeler çıkmıştı.

Bu arada, Kolombiya Dışişleri Bakanlığından saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Venezüela'ya taziyede bulunularak, Kolombiya'nın bu ülke ile her türlü iş birliğine hazır olduğu belirtildi.