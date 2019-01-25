El Chapo'nun eski koruması itiraf etti: 3 kişiyi öldürdü, birini diri diri gömdü

61 yaşındaki Guzman, 2017'de iade edildiği ABD'de, ülkeye toplam 14 milyar dolarlık uyuşturucu soktuğu suçlamasıyla yargılanıyor.

Brooklyn'deki federal mahkemede 3 aydır devam eden duruşmalarda dün Sinoloa kartelinin lideri Guzman'ın eski korumalarından Isaias Valdez Rios ifade verdi.

Eski bir komando olan 39 yaşındaki Valdez, Guzman için 2004'te çalışmaya başladığını ve El Chapo'nun dağdaki villalarının birinde korumalık yaptığını söyledi.

Avukatları Guzman'ın en büyük rakiplerinden, başka bir uyuşturucu kaçakçısı Ismael "El Mayo" Zambada tarafından tuzağa düşürüldüğünü savunuyor.

BBC'nin haberine göre, Rios, 2006 ya da 2007'de Zambada'nın Guzman'a rakip Arellano Felix kartelinin bir adamını teslim ettiğini, ancak El Chapo'nun bu kişiye daha önce kızgın demirle işkence yapıldığını gördükten sonra öfkelendiğini anlattı.

Rios'un iddiasına göre, Guzman bu kişiyi birkaç gün villada tuttu ve bu sırada iki kez sorguladı. Daha sonra bir mezar kazdırdı ve tabancasıyla vurduğu adamın gömülmesi talimatını verdi. Ancak adam bu sırada hala yaşıyordu ve can çekişiyordu.

'CESETLERİ YAKTIRDI'

© AFP 2018 / ALFREDO ESTRELLA 'El Chapo'dan' hapiste cinsel taciz iddiası

Rios, daha sonra yine aynı zamanlarda bu kez rakip Zetas kartelinin Guzman'a iki adamı teslim ettiğini söyledi.

İddiaya göre, Guzman bu kişilere yaklaşık 3 saat boyunca işkence yaptı ve sonunda adamlarına bir çukur kazıp içinde ateş yakmaları talimatını verdi. Guzman başlarından vurduğu bu kişilerin cesetlerini alevlerin ortasına attırdı. Valdez'e göre, Guzman "Hiç kemik kalmasını istemiyorum" diye bağırıyordu.

Guzman'ın, para çaldığından şüphelendiği için kendisinin öldürülmesi talimatı da verdiğini söyleyen Valdez, ancak sonradan onu ikna ettiğini belirtti.

Daha sonra korumalığı bırakarak uyuşturucu kaçırılan uçakları kullanmaya başladığı belirtilen Valdez 2014'te yakalanmıştı.