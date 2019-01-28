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10:43 28 Ocak 2019
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    Guaido

    Guaido, Maduro'yu devirmek için yaptıklarını anlattı

    © AP Photo / Rodrigo Abd
    Güney Amerika
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    Venezüella'da kendisini devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Washington Post'a Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirme çabasını anlattı.

    ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
    © REUTERS / Kevin Lamarque
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    Guaido, Venezüella'daki son gelişmelere ilişkin Amerikan Washington Post gazetesine demeç verdi.

    Maduro'yu devirebilmek için orduda kendisine sempati duyan generaller ve sivil yetkililerle görüştüğünü açıklayan Guaido, 'gayrimeşru' olarak tanımladığı Maduro'nun görevini bırakması gerektiğini söyledi.

    Guaido, askeri kanatla yaptığı görüşmelerin kişisel güvenlik endişesi sebebiyle ihtiyat içinde devam ettiğini belirterek Venezüella'nın Washington Büyükelçiliği'nde görev yapan askeri ataşenin muhalif kanada geçme kararını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

    Öte yandan, yabancı ülkelere temsilciler atanması konusunda çalışmalar yaptıklarını kaydeden Guaido, ABD temsilciliğine Maduro karşıtlığıyla bilinen ve 2014'te ABD'ye sığınan Carlos Vecchio'yu getirdiğini açıkladı.

    Guaido ayrıca bazı Amerikalı siyasetçilerin de kendi hükümetine destek verdiğini vurgulayarak Illinois eyaleti Senatörü Dick Durbin, Florida Senatörü Marco Rubio ve New Jersey Senatörü Robert Menendez ile görüştüğünü belirtti.

    Venezuela's President Nicolas Maduro (2nd L) attends a military parade, as he is flanked by his wife Cilia Flores (L) and Venezuela's Defence Minister Vladimir Padrino Lopez (C), in Maracay, Venezuela September 26, 2017
    © REUTERS / Miraflores Palace
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    MADURO'DAN ASKERLERE BİRLİK VE BERABERLİK ÇAĞRISI

    Bu arada, Guaido ve ABD olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika ülkesinin baskısı karşısında zor günler geçiren Maduro, Carabobo eyaletindeki 41. Zırhlı Tugayı ziyaret ederek güvenlik güçleri ile bir araya geldi.

    Burada askerlere hitap eden Maduro, 'orduyu bölmek için sürekli komplo kurulduğunu fakat güvenlik güçlerinin Venezüella'ya ve anayasasına giderek daha sadık hale geldiğini' söyledi.

    'VENEZÜELLA TARİHİNİN EN ÖNEMLİ ASKERİ HAREKETLİLİKLERİNE HAZIRLANIYORUZ'

    Venezüella lideri Nicolas Maduro
    © REUTERS / Manaure Quintero
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    Maduro, Venezüella'nın 'kurtarıcısı' Simon Bolivar'ın 1819 yılında İkinci Kurucu Meclis konuşmasını yapmasının 200'üncü yıl dönümü etkinlikleri dolayısıyla 10-15 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek anma törenlerini hatırlattı.

    "Venezüella tarihinin en önemli askeri hareketliliklerine hazırlanıyoruz" diyen Maduro, ülkesindeki 'emperyalist darbe girişimi' karşısında askerlerine birlik ve disiplin içinde olma talimatı verdi.

    Maduro, "Hiç kimse kutsal gökyüzümüze dokunmasın diye tüm silah sistemlerini, askeri gücü, operasyon kabiliyetini, asker sivil birliğini ve milis kuvvetleri hazır tutacağız" dedi.

    Devlet Başkanı Nicolas Maduro, daha sonra askerlerin eğitim faaliyetlerini inceledi, kuvvet komutanları ile birlikte koşuya katıldı.

    VENEZÜELLA'DA NE OLDU?

    Venezüella'nın ABD'deki Savunma Ateşesi
    © REUTERS /
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    Venezüella'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

    Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

    Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamıştı.

    Maduro, daha sonra yaptığı başka bir açıklamada, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkinin bittiğini fakat ticari ilişkinin süreceğini kaydetmişti.

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    Etiketler:
    Washington Post, Juan Guaido, Nicolas Maduro, Venezüella
    Topluluk kurallarıTartışma
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