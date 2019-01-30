Venezüella Yüksek Mahkemesi'nden Guaido'ya yurtdışı yasağı

Medyada yer alan haberlere göre, Venezüella Yüksek Mahkemesi yurtdışı yasağının yanı sıra, Guaido'nun banka hesaplarının ve finansal işlemlerinin dondurulmasına karar verdi.
Ayrıntılar geliyor..
Venezüella Yüksek Mahkemesi'nin kendisini 'geçici Devlet Başkanı' ilan eden Juan Guaido'nun yurtdışına çıkışını yasakladığı bildirildi.
Medyada yer alan haberlere göre, Venezüella Yüksek Mahkemesi yurtdışı yasağının yanı sıra, Guaido'nun banka hesaplarının ve finansal işlemlerinin dondurulmasına karar verdi.
Ayrıntılar geliyor..
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