Rus Gazprombank Reuters'ı yalanladı: Venezüella devlet petrol şirketi, bankamızda yeni hesaplar açmadı

Reuters bugün erken saatlerde ismini vermediği bir kaynağına dayandırarak geçtiği haberde, ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya olan PDVSA’nın Gazprombank’ta ortak petrol girişimleri için yeni hesaplar açtığını ve müşterilerinden, petrol satışları karşılığı yapacakları havaleleri Gazprombank’taki bu hesaplara geçirmelerini istediğini iddia etti.

Gazprombank tarafından yapılan basın açıklamasında ise Reuters’ın bu iddiası yalanlandı ve şöyle denildi: "Reuters haber ajansının haberinin gerçekle ilişkisi yoktur. Dünyadaki en büyük petrol şirketlerinden biri olarak PDVSA’nın aralarında uluslararası bankaların da olduğu birçok bankada hesabı bulunmaktadır. PDVSA bazı Rus şirket ve müşterileriyle ortak faaliyet çerçevesinde Gazprombank grubu bünyesindeki bankamızda birkaç yıl önce hesaplar açmıştı. Ancak altını çizmek isteriz ki, yeni hesaplar açılmamıştır ve bankamız tarafından açılması da planlanmamaktadır."

ABD, 28 Ocak’ta PDVSA’ya yönelik yaptırımlara başladığını duyurmuş, şirketin ABD yargısı alanındaki 7 milyar dolar tutarında aktiflerini ve kâr paylarını bloke etmiş, PDVSA ile ticari girişimlerde bulunmayı da yasaklamıştı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, Washington’ın, ABD’nin devlet başkanı olarak tanıdığı Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’ya Venezüella hükümetinin ABD bankalarındaki hesaplarına erişim sağladığını açıklamıştı.