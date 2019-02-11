Maduro, Venezüella tarihinin en büyük askeri tatbikatını başlattı

Askeri törenden yapılan canlı yayında, söz konusu tatbikatın 'Venezüella tarihinin en büyük askeri tatbikatı' olacağı belirtildi.
Burada Askerlere seslenen Maduro, Simon Bolivar'ın söz konusu konuşmasında bağımsızlık mücadelesinin temel ilkelerini belirlediğine dikkati çekerek, "İşte silahlı kuvvetler burada, 200 yıldır istikbali için savaşan bir vatanın onurunu ve haysiyetini savunan insanlar burada. Donald Trump da dışarı, tehditleri de dışarı." diye konuştu.
ABD'nin askeri müdahale tehditlerinin arttığı bir dönemde başlayan ve 15 Şubat'a kadar sürecek tatbikatta, ordunun operasyonel hazırlığı ile olası milis güçleri ile ortak çalışma kapasitelerinin test edilmesi amaçlanıyor.
VENEZÜELLA'DA DARBE GİRİŞİMİ
Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella'ya asker göndermeyi "seçeneklerden biri" olarak gördüğünü söylemişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)