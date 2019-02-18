Kayıt
17:28 18 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Zika virüsü beyin kanserinin tedavisinde kullanılabilir

    Bağışıklık geliştirmişler: Dang Humması, Zika'ya karşı korudu

    © AFP 2018 / CHRISTOPHE SIMON
    Güney Amerika
    URL'yi kısaltın
    0 20

    Brezilya'da 2015 yılında başlayan Zika salgını üzerinde çalışan bilim insanları, daha önce yine sivrisinekler aracılığıyla yayılan Dang Humması hastalığına maruz kalanların Zika vürüsünden de korunmuş olduklarını keşfetti. Zika da başlarda tanımlanamadığı için Dang Humması ile karıştırılıyordu.

    Brezilya'daki Bahia Federal Üniversitesi'nde salgın hastalıklar alanında çalışan Profesör Federico Costa, eyaletin başkenti Salvador'da yürüttükleri araştırmanın, salgın öncesi ve sonrası belli bir nüfus üzerinde yapılan ilk testler olması bakımından önemine işaret etti. Costa, dünyaca ünlü Science dergisinde de yayımlanan araştırmaları için ‘türünün en kesin bulguları' yorumunu yaptı.

    Zika virüsü
    © REUTERS / Iqro Rinaldi
    ‘Zika virüsü 7 yıl içinde Anadolu'ya yayılacak'
    ABD'de Yale Üniversitesi tarafından da desteklenen araştırmada bilim insanları, Pau da Lima mahallesinde yaşayanların yüzde 73'ünün Mart ve Ekim 2015 tarihleri arasında Zika virüsünü kaptıklarını saptadı. 1453 sakini muayene eden uzmanlar, bulaşma oranının bazı bölgelerde yüzde 29 düzeyinde seyrederken diğerlerinde yüzde 83'e kadar değişkenlik gösterdiği ortaya koydu.

    'ANTİKOR GELİŞTİRDİLER'

    Bulguları ışığında daha önce Dang Humması'na yakalanmanın, Zika virüsüne karşı ‘koruma' sağladığını söyleyen bilim insanları bu virüsü kapanların bir çeşit bağışıklık geliştirdiğini savundu.

    Yale Üniversitesi'nde Profesör Albert Ko, "Dang Humması'nı atlatan insanların vücutlarında var olan antikorlar onları Zika'ya karşı korudu" diyor.

    3000'DEN FAZLA BEBEĞİ ETKİLEDİ

    Zika
    © AFP 2018 / Marvin RECINOS
    Genetiği değiştirilmiş sivrisinekler Zika’yla mücadele edecek
    Pau da Lima gibi sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğu, çöplerin açıkta toplanmadan bırakıldığı yerlerde Zika, Dang Humması ve Chikungunya gibi sivrisinekler aracılığıyla yayılan ateşli hastalıklara oldukça sık rastlanıyor.

    Brezilya'da başlayan Zika salgını, Güney Amerika, Orta Amerika, Meksika ve Karayipler'e yayılmıştı. Tek başına ölümcül olmayan hastalık hamile kadınların çocuklarının engelli doğmasına neden olmasıyla biliniyor. 2015 yılında salgın, 3000'den fazla bebeğin mikrosefali ile doğmasına yol açmıştı.

    Etiketler:
    bağışıklık, Dang Humması, hamile, sağlık, salgın hastalık, araştırma, sivrisinek, mikrosefali, Zika virüsü, bebek, Science, Bahia Federal Üniversitesi, Yale Üniversitesi, Albert Ko, Federico Costa, Pau da Lima, Salvador, Güney Amerika, Brezilya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    2019 Rusya Güzeli yarışması seçmeleri
    Rusya Güzeli 2019 adayları Moskova'da boy gösterdi
    Karikatür
    Trump'tan Avrupa'ya: 800 IŞİD militanını alın yoksa serbest bırakırız
    İnfografik
    Avrupa'da benzin fiyatları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet