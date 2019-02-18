Bağışıklık geliştirmişler: Dang Humması, Zika'ya karşı korudu

Brezilya'da 2015 yılında başlayan Zika salgını üzerinde çalışan bilim insanları, daha önce yine sivrisinekler aracılığıyla yayılan Dang Humması hastalığına maruz kalanların Zika vürüsünden de korunmuş olduklarını keşfetti. Zika da başlarda tanımlanamadığı için Dang Humması ile karıştırılıyordu.

Brezilya'daki Bahia Federal Üniversitesi'nde salgın hastalıklar alanında çalışan Profesör Federico Costa, eyaletin başkenti Salvador'da yürüttükleri araştırmanın, salgın öncesi ve sonrası belli bir nüfus üzerinde yapılan ilk testler olması bakımından önemine işaret etti. Costa, dünyaca ünlü Science dergisinde de yayımlanan araştırmaları için ‘türünün en kesin bulguları' yorumunu yaptı.

ABD'de Yale Üniversitesi tarafından da desteklenen araştırmada bilim insanları, Pau da Lima mahallesinde yaşayanların yüzde 73'ünün Mart ve Ekim 2015 tarihleri arasında Zika virüsünü kaptıklarını saptadı. 1453 sakini muayene eden uzmanlar, bulaşma oranının bazı bölgelerde yüzde 29 düzeyinde seyrederken diğerlerinde yüzde 83'e kadar değişkenlik gösterdiği ortaya koydu.

'ANTİKOR GELİŞTİRDİLER'

Bulguları ışığında daha önce Dang Humması'na yakalanmanın, Zika virüsüne karşı ‘koruma' sağladığını söyleyen bilim insanları bu virüsü kapanların bir çeşit bağışıklık geliştirdiğini savundu.

Yale Üniversitesi'nde Profesör Albert Ko, "Dang Humması'nı atlatan insanların vücutlarında var olan antikorlar onları Zika'ya karşı korudu" diyor.

3000'DEN FAZLA BEBEĞİ ETKİLEDİ

© AFP 2018 / Marvin RECINOS Genetiği değiştirilmiş sivrisinekler Zika’yla mücadele edecek

Pau da Lima gibi sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğu, çöplerin açıkta toplanmadan bırakıldığı yerlerde Zika, Dang Humması ve Chikungunya gibi sivrisinekler aracılığıyla yayılan ateşli hastalıklara oldukça sık rastlanıyor.

Brezilya'da başlayan Zika salgını, Güney Amerika, Orta Amerika, Meksika ve Karayipler'e yayılmıştı. Tek başına ölümcül olmayan hastalık hamile kadınların çocuklarının engelli doğmasına neden olmasıyla biliniyor. 2015 yılında salgın, 3000'den fazla bebeğin mikrosefali ile doğmasına yol açmıştı.