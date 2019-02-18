Bağışıklık geliştirmişler: Dang Humması, Zika'ya karşı korudu

Brezilya'daki Bahia Federal Üniversitesi'nde salgın hastalıklar alanında çalışan Profesör Federico Costa, eyaletin başkenti Salvador'da yürüttükleri araştırmanın, salgın öncesi ve sonrası belli bir nüfus üzerinde yapılan ilk testler olması bakımından önemine işaret etti. Costa, dünyaca ünlü Science dergisinde de yayımlanan araştırmaları için ‘türünün en kesin bulguları' yorumunu yaptı.
'ANTİKOR GELİŞTİRDİLER'
Bulguları ışığında daha önce Dang Humması'na yakalanmanın, Zika virüsüne karşı ‘koruma' sağladığını söyleyen bilim insanları bu virüsü kapanların bir çeşit bağışıklık geliştirdiğini savundu.
Yale Üniversitesi'nde Profesör Albert Ko, "Dang Humması'nı atlatan insanların vücutlarında var olan antikorlar onları Zika'ya karşı korudu" diyor.
3000'DEN FAZLA BEBEĞİ ETKİLEDİ
Brezilya'da başlayan Zika salgını, Güney Amerika, Orta Amerika, Meksika ve Karayipler'e yayılmıştı. Tek başına ölümcül olmayan hastalık hamile kadınların çocuklarının engelli doğmasına neden olmasıyla biliniyor. 2015 yılında salgın, 3000'den fazla bebeğin mikrosefali ile doğmasına yol açmıştı.
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