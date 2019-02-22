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05:33 22 Şubat 2019
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    Venezüella Ulusal Meclis (AN) milletvekilleri Jose Manuel Olivares (solda 2) ve Gaby Arellano (sağda 2)

    Muhalefet, 'yardımları' beyaz giyerek Venezüella’ya sokmayı deneyecek

    © AA / Daniel Salgar Antolinez
    Güney Amerika
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    Ulusal Meclis Milletvekili Jose Manuel Olivares, muhaliflerin ABD tarafından gönderilen 'insani yardım' malzemelerini taşımak için sınırın Venezüella tarafından beyaz elbiseler giyerek geleceklerini söyledi.

    Rusya bayrağı
    © Sputnik / Vladimir Astapkovich
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    Venezüellalı muhalifler, ABD tarafından Kolombiya’ya yollanan 'insani yardım' malzemelerini ülkelerine sokabilmek için beyaz elbiseler giyerek sınıra yürüyecek. Venezüella’da "yetkisi bulunmayan" ve çoğunluğu muhaliflerin elindeki Ulusal Meclis (AN) milletvekilleri Jose Manuel Olivares ve Gaby Arellano, Kolombiya’nın Venezüella sınırında ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) gönderdiği yardımların toplandığı Cucuta kentinde düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Olivares, 'insani yardım' malzemelerini yarın kentteki üç sınır köprüsü Simon Bolivar, Francisco de Paula Santander ve Tienditas üzerinden eş zamanlı olarak 09.00'da ülkeye sokmayı deneyeceklerini ve sınırdaki kaçak geçiş noktalarını kullanmayacaklarını vurguladı. Olivares, muhaliflerin yardımları taşımak ve askerlerin olası engellemelerini aşmak için sınırın Venezüella tarafından beyaz elbiseler giyerek geleceklerini söyledi.

    'ASKERLER MÜDAHALE EDERLERSE KENDİ GELECEKLERİ İLE OYNARLAR'

    Venezüella'da Bolivarcı Devrim'in 20.yıldönümü
    © AFP 2018 / Yuri CORTEZ
    Venezüella’dan Kolombiya’ya gıda yardımı
    Venezüellalı güvenlik güçlerine de müdahale etmemeleri ve sınırı açmaları uyarısında bulunan Olivares, "Eğer askerler (müdahale ederek) suç işlerse kendi gelecekleri ile oynarlar." dedi. Olivares, ülkesinde kanser hastası 40 bin kişinin kemoterapi ilaçlarından, HIV virüsü taşıyan 70 bin kişinin de bu hastalığın aşısından mahrum olduğunu öne sürdü. Yardımlara yabancı bir gücün refakat etmeyeceğini, tüm girişimleri Venezüellalıların yapacağını açıklayan Gaby Arellano ise Venezüella ordusundaki Kübalıların yabancı güç olduğunu söyledi.

    YARDIMLAR GAZETECİLERE GÖSTERİLDİ

    Bu arada Cucuta'daki Tienditas Sınır Kapısı'nda bir depoda toplanan USAID yardımları düzenlenen basın toplantısı ile gazetecilere gösterildi. Ambardaki yardım malzemelerinin, gıdanın yanı sıra kişisel temizlik ürünlerinden oluştuğu görülürken USAID logolu kutuların üzerindeki "Bu ürün Amerikan halkının hediyesidir" ifadesi dikkat çekti.

    Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin de bugün yardım malzemelerinin toplandığı depoyu ziyaret etmesi bekleniyor.

    KONSER HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

    Öte yandan Tienditas Uluslararası Sınır Köprüsü'nün Kolombiya tarafında İngiliz iş adamı Richard Branson'un sponsor olduğu konser için hazırlıklar da devam ediyor.

    Venezüella tarafından konteynerlerle kapatılan bölgede, askerlerin yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekerken etkinliğin düzenleneceği bölgeye büyük bir sahne kuruldu.

    Sınırdaki diğer uluslararası köprü Simon Bolivar’da ise Venezüellalıların geçişlerinin devam ettiği görüldü.

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    Etiketler:
    ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Gaby Arellano, Jose Manuel Olivares, Kolombiya, ABD, Venezüella
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