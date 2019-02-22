Muhalefet, 'yardımları' beyaz giyerek Venezüella’ya sokmayı deneyecek

Olivares, 'insani yardım' malzemelerini yarın kentteki üç sınır köprüsü Simon Bolivar, Francisco de Paula Santander ve Tienditas üzerinden eş zamanlı olarak 09.00'da ülkeye sokmayı deneyeceklerini ve sınırdaki kaçak geçiş noktalarını kullanmayacaklarını vurguladı. Olivares, muhaliflerin yardımları taşımak ve askerlerin olası engellemelerini aşmak için sınırın Venezüella tarafından beyaz elbiseler giyerek geleceklerini söyledi.
'ASKERLER MÜDAHALE EDERLERSE KENDİ GELECEKLERİ İLE OYNARLAR'
YARDIMLAR GAZETECİLERE GÖSTERİLDİ
Bu arada Cucuta'daki Tienditas Sınır Kapısı'nda bir depoda toplanan USAID yardımları düzenlenen basın toplantısı ile gazetecilere gösterildi. Ambardaki yardım malzemelerinin, gıdanın yanı sıra kişisel temizlik ürünlerinden oluştuğu görülürken USAID logolu kutuların üzerindeki "Bu ürün Amerikan halkının hediyesidir" ifadesi dikkat çekti.
Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin de bugün yardım malzemelerinin toplandığı depoyu ziyaret etmesi bekleniyor.
KONSER HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR
Öte yandan Tienditas Uluslararası Sınır Köprüsü'nün Kolombiya tarafında İngiliz iş adamı Richard Branson'un sponsor olduğu konser için hazırlıklar da devam ediyor.
Venezüella tarafından konteynerlerle kapatılan bölgede, askerlerin yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekerken etkinliğin düzenleneceği bölgeye büyük bir sahne kuruldu.
Sınırdaki diğer uluslararası köprü Simon Bolivar’da ise Venezüellalıların geçişlerinin devam ettiği görüldü.
Quarter of a million attendees expected at Venezuela aid concert https://t.co/1fJFvhZDUO pic.twitter.com/3lqu9SfoBO— Reuters Top News (@Reuters) February 21, 2019
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