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06:57 23 Şubat 2019
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    Juan Guaido, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez ve Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro

    Guaido'dan Venezüella ordusunun kendisine yardım ettiği iddiası

    © REUTERS / Edgard Garrido
    Güney Amerika
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    Konu:
    Venezüella’da darbe girişimi (85)
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    Venezüella'da geçen ay kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, yurt dışına çıkış yasağı olmasına rağmen Kolombiya'ya gelmesine ilişkin, "Bugün buradayız çünkü silahlı kuvvetler bu sürece destek verdi." dedi.

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    © AFP 2018 / Raul Arboleda
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    Guaido, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez ve Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro, Venezüella'ya insani yardımın girmesi için Kolombiya'nın Venezüella sınırındaki Cucuta kentinde düzenlenen konser sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

    Guaido, Kolombiya'ya Venezüella ordusunun yardımıyla geldiğini iddia ederek, "Bugün buradayız çünkü silahlı kuvvetler bu sürece destek verdi." ifadesini kullandı.

    Venezüella halkının diktatörlüğe karşı direndiğini öne süren Guaido, "Yarın geçici devlet başkanı oluşumun birinci ayında bütün Venezüella halkı insani yardımın ülkeye girmesini desteklemek ve daha önce görülmemiş bu koalisyon ile onlarca sanatçının ülkemize yardım için yaptıklarına teşekkür etmek için sokakta olacak." dedi.

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    Kolombiya Devlet Başkanı Duque, konsere birçok sanatçının katıldığını hatırlatarak, "Bugün bir kez daha kültürün, diktatörlükten daha iyi olduğunu gördük. Başkan Guaido’nun burada bulunuşu, onun hareket alanının kısıtlanmaması için halkın ona olan desteğinin bir göstergesidir." şeklinde konuştu. Duque, insani yardımların yarın Venezüella'ya ulaştırılabileceğini belirterek, "Bugün, çeşitli ülkelerden yardımlar kabul ettik ve insani yardım için bir araya geldik" diye konuştu.

    Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı ciddi bir diplomatik kuşatmanın oluştuğunu söyleyen Duque, "Bugün dünyaya verdiğimiz mesaj, diplomatik kuşatmayla, diktatörlüğün yenilişidir. Pasif ancak azimli ve prensipli bir diplomasiyle, bölgenin son zamanlarda ilk defa gördüğü en büyük diplomatik kuşatmaya sahibiz. Bu diplomatik kuşatma, her türlü savaş çığırtkanlığı yapan söylemlerden daha önemlidir" ifadelerini kullandı. Duque, bölge ülkelerinin Venezüella halkını desteklediğine dikkati çekerek, "Onları yalnız bırakmayacağız. Oluşturduğumuz diplomatik kuşatmayla Venezüella’daki hükümet gaspının önüne geçmek için aksiyonlarımızı daha da arttırmamız gerekiyor" diye konuştu.

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    © AA / Atılgan Özdil
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    Şili Devlet Başkanı Pinera, Guaido'ya olan desteğini yineleyerek, "Yarın 2 seçenek var; ya Venezüella halkının çoğunun özlediği insan haklarına saygı, demokrasi ve özgürlük yolu tercih edilecek ya da Venezüella’ya yalnızca kan ve gözyaşı getiren bir diktatörlük desteklenmeye devam edilecek. Kendi halkına karşı insani yardımı reddeden ve 300 bin Venezüellalının hayatını tehlikeye atan bir rejimden daha zalim hiçbir şey yoktur." açıklamasında bulundu.

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    Paraguay Devlet Başkanı Benitez, Guaido'yu umudu temsil eden bir figür olarak niteleyerek, "Bugün ülkelerin çıkarları için değil, demokratik prensipler ve ortak değerleri savunmak için buradayız. Başkan Guaido sayesinde direnen Venezüella halkının güçlü olmasını diliyorum. Venezüella çok yakında özgür olacaktır. Umarım yarın barışın, özgürlüğün, hoşgörünün ve insanlığın günü olur." dedi.

    Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro
    © AFP 2018 / Yuri Cortez
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    OAS Genel Sekreteri Almagro da Guaido'nun insani yardım için gösterdiği çabayı tebrik ederek, "Bu insani yardım, diktatör gaspçı tarafından uzun yıllar reddedildi. Bu reddedişin sonuçlarına Venezüella halkı ölümle, açlıkla, hastalıklarla ve sefaletle katlandı. İnsanlık suçunun en kötü hali sağlık ve açlığı silah olarak kullanmaktır." şeklinde konuştu.

    Konu:
    Venezüella’da darbe girişimi (85)

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    Etiketler:
    Mario Abdo Benitez, Sebastian Pinera, Ivan Duque, Juan Guaido, Paraguay, Şili, Kolombiya, Venezüella
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