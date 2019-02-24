Maduro kendi kullandığı araçla başkenti gezip ABD'ye mesaj verdi

Venezüella Devlet Başkanı Maduro, kullandığı araçla başkent Caracas'ın sokaklarını gezerek, "Bugün devrime destek vermek için sokağa çıkan ve Donald Trump'tan Venezüella'dan ellerini çekmesini isteyen New York halkına, Caracas'tan teşekkürlerimi gönderiyorum" dedi.

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Venezeülla lideri Nicolas Maduro, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, eşi Cilia Flores ile birlikte kendi kullandığı araçla devlet başkanlığı sarayı Miraflores'ten çıkıp Caracas sokaklarını gezerek, halkın durumunun nasıl olduğunu görmek istediğini belirtti Halkın, devrimi, ticari faaliyetleri ve kendi hayatını savunmak için sokakta olduğunu vurgulayan Maduro, "Ben de her zaman halkın yanındayım" ifadesini paylaştı.

Maduro, videoda ayrıca "Bugün devrime destek vermek için sokağa çıkan ve (ABD Başkanı Donald) Trump'tan Venezüella'dan ellerini çekmesini isteyen New York halkına, Caracas'tan teşekkürlerimi gönderiyorum" mesajı verdi.

Recorriendo las calles de Caracas, en calma, tranquila. Le envío mis saludos y agradezco al pueblo de Nueva York por su solidaridad activa, expresada en las calles, con Venezuela. ¡La Paz Vencerá! pic.twitter.com/eWsuVkAJde — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) February 24, 2019

Venezüella'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis'in başkanı Juan Guaido, kendini 'geçici devlet başkanı' ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Maduro hükümetine desteklerini yinelereken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.