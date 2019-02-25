Venezüella İletişim Bakanı: Muhalefet, sınırdaki sivilleri öldürmeyi planladı

ABD öncülüğündeki 'insani yardım kampanyası' sırasında yaşanan gelişmeler hakkında konuşan Rodriguez, ABD destekli muhalefetin insani yardımların Venezüella-Kolombiya sınırını geçmesi sonrası Tachira kentindeki Simon Bolivar Köprüsü'nde ilerleyen sivilleri öldürme planı yaptığını kaydetti.

'TANKLA SİVİLLERİ ÖLDÜRMEYİ PLANLADILAR'

© AFP 2018 / Yuri CORTEZ Venezüella: Saldırmak için yapılan bu çarpıtma operasyonunu dünyaya duyurmak lazım

Rodriguez, "İlk uydurma operasyonda, iki terörist tarafından tankın çalınması planlandı. Tankla Simon Bolivar Köprüsü üzerinde ilerleyerek yayalara saldırmayı ve onları öldürmeyi planladılar. Daha sonra suçu Ulusal Muhafız'a ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine atacaklardı" dedi.

'SİVİLLER MADURO SAYESİNDE YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR'

Venezüella hükümetinin bu plandan haberdar olduğunu belirten Rodriguez, "Neyse ki, Maduro köprüleri kapatma kararı aldı. Muhtemelen siviller, Maduro'nun Simon Bolivar köprüsünü kapatması sayesinde yaşamaya devam ediyor" diye konuştu.

'GUAIDO'NUN İNSANİ YARDIM POLİTİKASI, VENEZÜELLA'YA SALDIRMAKTAN İBARET'

Bu arada Rodriguez, kamyonların muhalifler tarafından yakıldığının altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Zira muhalifler de, kamyonlarda insani yardım bulunmadığından emindi. Kamyonlarda hiçbir şey olmadığını ve yakılmak üzere oraya getirildiğini gösteren belirtiler var. İnsani yardım, Venezüella'yı ele geçirme planının bir parçası. Juan Guaido'nun insani yardım politikası, yalnızca Venezüella'ya saldırmaktan ibaret."

Venezüella'da ABD destekli muhalefet, 23 Şubat'ı ülkeye ‘insani yardımların' giriş tarihi olarak vermişti. Dün Kolombiya tarafından üç kamyon Venezüella sınırına doğru ilerlemiş, bunlardan ikisi yakılmıştı. ABD ve muhalefet, kamyonların Venezüella milis güçleri tarafından yakıldığını iddia etmişti.