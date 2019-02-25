Pence: Maduro’ya destek vereni izole ederiz

© REUTERS / Marco Bello ABD'den Venezüella petrol şirketi PDVSA'ya yeni yaptırım

Pence, katıldığı 11. Lima Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısında Venezüella'daki krize dair açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Yardımcısı Pence, ABD'nin Juan Guaido'ya olan desteğini yineleyerek, "Başkan Guaido, Başkan Donald Trump, size ve Venezüella halkına bir mesajı iletmem için burada bulunmamı istedi. Biz ABD olarak yüzde yüz sizinleyiz. Bugün burada bulunan bütün ülkelerle beraber Venezüella'da demokrasi ve özgürlük tesis edilene kadar sizi desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu "gaspçı" olarak niteleyen Pence, "Nicolas Maduro gitmelidir. Venezüella'daki mücadale, baskıyla özgürlük arasında diktatörlüğe karşı demokrasinin mücadelesidir" değerlendirmesinde bulundu.

Pence, ABD'nin Venezüella'ya olan yardımlarını hatırlatarak, "Venezüella halkına desteğimiz yalnızca devam etmekle kalmayıp artacaktır da. ABD, bölgede Venezüella halkına yardım eden müttefiklerine 56 milyon dolar ek yardımda bulunacak" dedi.

'ARTIK DAHA FAZLASINI YAPMANIN ZAMANI GELDİ'

© REUTERS / Andres Martinez Casares Venezüellalı askerler, sınır kontrol noktasına yönelik silahlı saldırıyı püskürttü

Bölge ülkelerinin Maduro hükümetine uyguladıkları diplomatik baskıdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Pence, "Artık daha fazlasını yapmanın zamanı geldi. Lima Grubuna bağlı olan bütün ülkelerden (Venezüella devlet petrol şirketi) PDVSA'ya ait banka hesaplarının dondurulmasını ve Guaido'ya aktarılmasını talep ediyoruz. Ayrıca Maduro'ya yakın kişilere vizenin kısıtlanmasını ve Amerikalılar Arası Kalkınma Bankası'nda Guaido'nun temsilcinin tanınmasını desteklemenizi bekliyoruz" diye konuştu.

Pence, ABD'nin Venezüellalı üst düzey devlet görevlilerine ve Maduro hükümetinin ekonomik ağına karşı yaptırımların daha da artıracağını sözlerine ekledi.

Askeri müdahale konusuna açıkça değinmeyen Pence, Venezüella'da pasif bir demokratik geçiş süreci beklentisini yineleyerek, Trump'ın "Venezüella konusunda bütün seçenekler masada" sözünü hatırlattı.