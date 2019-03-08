Bolsonaro başkan oldu Rio karnavalı siyasi gösteriye dönüştü: Protestoların başını Barbie faşistleri çekti

Dünyaca ünlü Rio Karnavalı ile eşzamanlı yapılan sokak partileri, samba ritimleri ve fantastik kostümlerinin yanı sıra bu sene aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro protestoları için bir eylem platformu oldu. Bolsonaro'nun seçilmesiyle tetiklenen siyasi hiciv ve protestolara ise kadınlar öncülük etti.

Cinsiyetçi, ırkçı, homofobik söylemleriyle her kesimden tepki toplayan Jair Bolsonaro; karnaval ve sokak partilerinde kostümler, konuşmalar ve şarkılarla sık sık protesto edildi. Kadınların öncülük ettiği protestolarda Bolsonaro'nun seksist söylemleri yaratıcı eylemlerle yerden yere vuruldu.

'BOLSONARO, ŞİDDETİ VE CİNAYETİ TEŞVİK EDİYOR'

© REUTERS / Pilar Olivares Bolsonaro nefret ettiği karnavalları karalamak için müstehcen video paylaştı: Brezilya karıştı

Rio'nun tarihi meydanı olarak anılan Praca XV meydanında gerçekleştirilen sokak partisinde, göğüslerini açıkta bırakan, hatta kalçalarına slogan yazan kadınlar "Benim bedenim, benim kurallarım" sloganları attı. Kadınlar, Bolsonaro'nun söylemleriyle kadın cinayetlerini, tecavüzü ve aile içi şiddeti körüklediğini belirtti.

BARBIE FAŞİSTLER

Kendilerine ‘Barbie Faşistler' adını veren grup, ilginç Bolsonaro protestosuyla dikkat çeken kadınlar arasındaydı. Pembe şort ve kısa tişört giyen, dalgalı sarı peruklar takan grup üyeleri görünümleriyle Bolsonaro ve destekçilerine ironik bir gönderme yaptıklarını söyledi.

Barbielerden biri olan Priscila Rangel, "Bolsonaro, haklarımız için açık bir tehdit" dedi.

© REUTERS / Adriano Machado Bolsonaro'nun oğluna senatörlük yemini ettiği gün yolsuzluk soruşturması

Rafaela Dias ise, "Sağ siyasete ve Bolsonaro'ya karşı bir hareket var" diyerek sokakların mevcut yönetime isyan ettiğini söyledi.

'ERKEKLER SLOGANLARI OKUMAYA ÇALIŞIYOR'

"Hayır demek hayır demektir" sloganını vücuduna yazan Liliane de Fonseca da, erkeklerin de protestolarına katılmaya başladığını söyledi. Liliane, "Gittikçe daha da yaygınlaşıyor. Daha fazla erkek kabul ediyor. Geçen yıl şok içinde bakıyorlardı, şimdi ne yazdığını okumaya çalışıyorlar" diye konuştu.

MARIELLE FRANCO UNUTULMADI

© REUTERS / Pilar Olivares Rio Karnavalı'nda geçen yıl uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Brezilyalı kadın siyasetçi ve LGBTİ aktivisti Marielle Franco da unutulmadı

Geçen yıl uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Brezilyalı kadın siyasetçi ve LGBTİ aktivisti Marielle Franco da unutulmadı. Kadınlar, Franco'nun adını ve fotoğrafını taşıyıp, onun için sloganlar attı.

Franco'nun partneri Monica Benicio, "Bu sene karnaval tamamen yeni bir yüze sahip. Brezilya'nın feminist hareketi Latin Amerika'daki en organize hareketlerden biri ve Marielle'in bir sembol olduğunu görmek çok duygu verici" dedi.

BABASI DA OĞLU DA KADIN DÜŞMANI

Jair Bolsonaro, bir kadın avukata "Sana asla tecavüz etmem, çünkü hak etmiyorsun" demişti. Bir kadın televizyon sunucusuna ise, kadınlarla erkeklerin eşit ücret almaması gerektiğini savunmuştu.

Bolsonaro'nun aynı zamanda senatör olan oğlu Eduardo Bolsonaro da geçen sene, babasını protesto eden kadınlara işaret ederek "Sağcı kadınlar solculardan daha güzel. Sokaklarda göğüslerini sergilemiyorlar ve dışkılarını yapmıyorlar" demişti.

Jair Bolsonaro, bu hafta nefret ettiği karnavalları karalamak için kutlamalar sırasında müstehcen pozisyondaki iki erkeğin videosunu yayımlamasıyla gündeme gelmişti.