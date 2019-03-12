Venezüella’da elektrik kesintisi nedeniyle resmi tatil uzatıldı

Venezüella’da perşembe günü akşam saatlerinde başlayan ve hala birçok yerde devam eden elektrik kesintisi nedeniyle ilan edilen resmi tatil bugün de sürecek.

Venezüella Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, Venezüella devlet televizyonu VTV'de yaptığı açıklamada, 5'inci gününe giren elektrik kesintisine ilişkin çalışmalarda ilerleme kaydettiklerini; resmi tatilin bugün de uygulanacağını duyurdu.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun aldığı karar gereği, elektrik kesintileri nedeniyle ilk, orta, lise ve dengi okullar ile üniversitelerde ders yapılmayacak, devlet daireleri, fabrikalar ve alışveriş merkezleri hizmet vermeyecek.

'ELEKTRİK SİSTEMİNE 5 SALDIRI OLDU'

Venezüella İletişim, Kültür ve Turizmden sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, kesintinin başladığı perşembe gününden bu yana elektrik sistemine 5 saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Rodriguez, saldırıların niteliğine ilişkin detay vermedi.

BAŞKENTİN BAZI YERLERİNE ELEKTRİK VERİLECEK

Önemli bir bölümüne dün elektrik verilmeye başlanan başkent Caracas'ın birçok mahallesi, kentteki aktarma istasyonlarından birinde günün ilk saatlerinde meydana gelen patlamayla birlikte yeniden karanlığa gömüldü.

Elektrik kesintileri nedeniyle birçok mahallede şebeke suyu hizmeti verilemezken Caracaslılar park ve yeşil alanların yanı sıra dere gibi doğal kaynaklardan elde ettikleri veya arızalı borulardan sızan suyu, bidonlarla evlerine taşıyor.