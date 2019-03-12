ABD, Venezüella'daki tüm diplomatik personelini bu hafta geri çekiyor

ABD yönetimi, Venezüella'da görev yapan tüm diplomatik personelini bu hafta geri çekeceğini duyurdu.

© REUTERS / Ivan Alvarado Venezüella’da elektrik kesintisi nedeniyle resmi tatil uzatıldı

The U.S. will withdraw all remaining personnel from @usembassyve this week. This decision reflects the deteriorating situation in #Venezuela as well as the conclusion that the presence of U.S. diplomatic staff at the embassy has become a constraint on U.S. policy. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 12 Mart 2019

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, Venezüella'daki büyükelçiliğinde bulunan tüm personelini bu hafta geri çekecek. Bu karar, Venezüella'daki kötüleşen durumu ve ABD Büyükelçiliğindeki diplomatik personelin varlığının ABD politikasında bir kısıtlama haline geldiği sonucunu yansıtıyor" dedi.

​Pompeo, Caracas'taki personelin hangi gün geri çekileceği konusunda ise bilgi paylaşmadı.

BİRİNCİ DERECE GÖREVLİLER KALMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ocak ayında Venezüella'daki ABD Büyükelçiliğinde görevli ikinci derece personeline ülkeyi terk etmesi talimatı vermişti. Ancak birinci derece personelin görevlerine devam edeceğini açıklamıştı.

© AP Photo / Ariana Cubillos New York Times: Venezüella'ya giden yardım kamyonlarını Maduro yaktırmadı

Bu talimatın, Venezüella'daki ABD diplomatik temsilciliklerinde çalışan 150 civarındaki personelin güvenliğini sağlamanın zor olduğu için verildiği belirtilmişti.

Muhalefetin lideri Juan Guaido'nun kendisini geçici başkan ilan ettiği Venezüella'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimine yönelik yeni ABD yaptırımları geçen ay devreye sokulmuştu.

Washington, Guiado'yu ülkenin geçici başkanı olarak kabul ediyor.