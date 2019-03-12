ABD, Venezüella'daki tüm diplomatik personelini bu hafta geri çekiyor

The U.S. will withdraw all remaining personnel from @usembassyve this week. This decision reflects the deteriorating situation in #Venezuela as well as the conclusion that the presence of U.S. diplomatic staff at the embassy has become a constraint on U.S. policy.— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 12 Mart 2019
Pompeo, Caracas'taki personelin hangi gün geri çekileceği konusunda ise bilgi paylaşmadı.
BİRİNCİ DERECE GÖREVLİLER KALMIŞTI
ABD Dışişleri Bakanlığı, Ocak ayında Venezüella'daki ABD Büyükelçiliğinde görevli ikinci derece personeline ülkeyi terk etmesi talimatı vermişti. Ancak birinci derece personelin görevlerine devam edeceğini açıklamıştı.
Muhalefetin lideri Juan Guaido'nun kendisini geçici başkan ilan ettiği Venezüella'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimine yönelik yeni ABD yaptırımları geçen ay devreye sokulmuştu.
Washington, Guiado'yu ülkenin geçici başkanı olarak kabul ediyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)