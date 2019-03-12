Venezüella'dan ABD'li diplomatlara 72 saat süre

Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD'li diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre verdiklerini duyurdu.

Arreaza, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin diplomatik personeline, ülkeden ayrılmaları için 72 saat süre tanındığını ifade etti.

'ABD PERSONELİ, ÜLKENİN İSTİKRARINI TEHDİT EDİYOR'

ABD diplomatik personelinin ülkenin istikrarını ve bütünlüğünü tehdit ettiğini kaydeden Arreaza, "ABD diplomatik personeli, önümüzdeki 72 saat içerisinde Venezüella'yı terk etmelidir" değerlendirmesinde bulundu.

Arreaza, ABD yönetiminin, Venezüella yönetimi ile yeniden diplomatik ilişki kurmak istemesi halinde, bunun ancak Birleşmiş Milletler (BM) üzerinden yapılması gerektiğini vurguladı.

Venezüella Devlet Başkanı Maduro, 23 Ocak'ta ABD ile tüm diplomatik ilişkileri kesme kararı alarak, ABD'li diplomatların ülkeden ayrılmasını istemişti.

Diğer yandan ABD Dışişleri Bakanlığı da, ocakta Venezüella'daki ABD Büyükelçiliğinde görevli ikinci derece personeline ülkeyi terk etmesi talimatı verdi fakat birinci derece personelin görevlerine devam edeceğini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, Venezüella'daki büyükelçiliğinde bulunan tüm personelini bu hafta geri çekecek. Bu karar, Venezüella'daki kötüleşen durumu ve ABD büyükelçiliğindeki diplomatik personelin varlığının ABD politikasında bir kısıtlama haline geldiği sonucunu yansıtıyor" ifadesini kullandı.