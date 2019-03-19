Bolsonaro ilk ABD gezisinde CIA'i ziyaret etti

© REUTERS / Pilar Olivares Bolsonaro nefret ettiği karnavalları karalamak için müstehcen video paylaştı: Brezilya karıştı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ilk ABD'ye düzenlediği ilk resmi gezisinde CIA karargahını ziyaret etti.

Associated Press'te (AP) yer alan habere göre, Bolsonaro'nun ziyareti CIA'in Virginia eyaletinin Langley kentindeki karargahına oldu. Ziyarette Jair Bolsonaro'ya, aynı zamanda parlamento mensubu olan oğlu Eduardo da eşlik etti.

Ziyarete ilişkin Eduardo Bolsonaro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CIA'in "dünyanın en saygın istihbarat örgütlerinden biri" olduğunu dile getirdi.

Indo agora com o PR @jairbolsonaroe ministros para a CIA, uma das agências de inteligência mais respeitadas do mundo. Será uma excelente oportunidade de conversar sobre temas internacionais da região com técnicos e peritos do mais alto gabarito. — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) March 18, 2019

​Bunun yanı sıra Eduardo Bolsonaro, ziyarette bölgeyi ilgilendiren uluslararası konuların tartışıldığını ifade etti.

2013 yılında Edward Snowden, eski Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) tarafından dinlenildiğini ortaya çıkarmıştı.

Yolsuzluk suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın dışişleri bakanı olarak görev yapan Celso Amorim, AP'ye yaptığı açıklamada, "Hiçbir Brezilya devlet başkanı daha önce CIA'i ziyaret etmedi" diyerek, "Bu açıkça itaatkar bir vaziyet. Hiçbir şeyle karşılaştırılamaz" ifadelerini kullandı.

© AFP 2018 / Yuri CORTEZ Venezüella, Brezilya sınırını kapattı

CIA ziyarete ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Brezilya merkezli O Globe gazetesinin haberine göre, Bolsonaro'nun ABD ziyaretine Adalet Bakanı Sergio Moro da eşlik etti. Diğer yandan ziyarete basının katılımına izin verilmediği belirtildi.

Bolsonaro'nun, ABD turu kapsamında yarın ABD Başkanı Donal Trump ile görüşmesi bekleniyor.