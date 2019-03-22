Pinochet cuntasının 3 askerine hapis cezası

Şili'de bir mahkeme, diktatör Augusto Pinochet döneminde bir fotoğrafçının öldürülmesi olayı ve bir psikoloğa yönelik cinayet teşebbüsünün faili olan 3 emekli askeri hapis cezasına çarptırdı.

Şili'de Temmuz 1986'da gerçekleşen ve Türkçesi "yakılanlar" anlamına gelen "Quemados" olayına karıştığı gerekçesiyle, Julio Castaner, Ivan Figueroa ve Nelson Medina adlarındaki 3 emekli askere 10 yıl hapis cezası verildi.

Söz konusu emekli askerlerin, bir fotoğrafçının öldürülmesi ve bir psikoloğu hedef alan cinayet teşebbüsünün failleri olduğu öne sürüldü.

Diğer yandan 8 emekli asker daha, faillere yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle mahkeme tarafından 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme tutanaklarına göre, fotoğrafçı Rodrigo Rojas ve psikolog Carmen Gloria Quintana, Temmuz 1986'da üzerlerine benzin dökülerek yakıldı.

Askerlerin saldırısına uğrayan bu iki şahsın, daha sonra battaniyelere sarılarak boş bir araziye bırakıldıkları belirtildi. Fotoğrafçı Rojas, olaydan 4 gün sonra yaşamını yitirirken, psikolog Quintana, ciddi yanıklara rağmen hayatta kaldı.

Reuters, hapis cezası alan Castaner, Figueroa ve Medina'nın avukatlarına görüş almak için ulaşamadıklarını kaydetti.

1973'ten 1990 yılına kadar Augusto Pinochet diktatörlüğünde, yaklaşık 3 bin muhalifi ya öldürüldü ya da kayboldu.

Eski Devlet Başkanı Michelle Bachelet de dahil olmak üzere 28 bin kişi de işkence mağduruydu.