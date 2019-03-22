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01:12 22 Mart 2019
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    Augusto Pinochet

    Pinochet cuntasının 3 askerine hapis cezası

    Fotoğraf: Arşiv
    Güney Amerika
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    Şili'de bir mahkeme, diktatör Augusto Pinochet döneminde bir fotoğrafçının öldürülmesi olayı ve bir psikoloğa yönelik cinayet teşebbüsünün faili olan 3 emekli askeri hapis cezasına çarptırdı.

    Augusto Pinochet
    Şili'de, Pinochet döneminin ajanlarına hapis cezası
    Şili'de Temmuz 1986'da gerçekleşen ve Türkçesi "yakılanlar" anlamına gelen "Quemados" olayına karıştığı gerekçesiyle, Julio Castaner, Ivan Figueroa ve Nelson Medina adlarındaki 3 emekli askere 10 yıl hapis cezası verildi.

    Söz konusu emekli askerlerin, bir fotoğrafçının öldürülmesi ve bir psikoloğu hedef alan cinayet teşebbüsünün failleri olduğu öne sürüldü.

    Diğer yandan 8 emekli asker daha, faillere yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle mahkeme tarafından 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Mahkeme tutanaklarına göre, fotoğrafçı Rodrigo Rojas ve psikolog Carmen Gloria Quintana, Temmuz 1986'da üzerlerine benzin dökülerek yakıldı.

    Askerlerin saldırısına uğrayan bu iki şahsın, daha sonra battaniyelere sarılarak boş bir araziye bırakıldıkları belirtildi. Fotoğrafçı Rojas, olaydan 4 gün sonra yaşamını yitirirken, psikolog Quintana, ciddi yanıklara rağmen hayatta kaldı.

    Şili'de Haitili bir göçmen ve Tüm göçmenler kardeşimizdir, Hoşgeldiniz yazılı bir pankart
    © REUTERS / Ivan Alvarado
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    Reuters, hapis cezası alan Castaner, Figueroa ve Medina'nın avukatlarına görüş almak için ulaşamadıklarını kaydetti.

    1973'ten 1990 yılına kadar Augusto Pinochet diktatörlüğünde, yaklaşık 3 bin muhalifi ya öldürüldü ya da kayboldu.

    Eski Devlet Başkanı Michelle Bachelet de dahil olmak üzere 28 bin kişi de işkence mağduruydu.

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    Etiketler:
    diktatörlük, hapis cezası, asker, mahkeme, Quemados, Augusto Pinochet, Şili
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