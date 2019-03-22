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11:55 22 Mart 2019
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    Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ve danışmanı Roberto Marrero

    Guaido'nun danışmanı anayasal düzeni bozmak ve suikast girişimiyle suçlanıyor

    © AFP 2019 / Yuri Cortez
    Güney Amerika
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    Venezüella'da, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun danışmanı Roberto Marrero'nun, ‘anayasal düzeni bozmak, terörü ve şiddeti teşvik etmek ve devlet başkanına suikast girişimine karışmak' iddialarıyla gözaltına alındığı belirtildi.

    Başsavcılıktan tarafından yapılan yazılı açıklamada, Roberto Marrero'nun savcılar ve şahitlerin de katıldığı operasyonla Bolivarcı Ulusal İstihbarat Servisi ajanları tarafından gözaltına alındığı ve tüm sürecin mahkeme kararı ve yasalara uygun gerçekleştirildiği kaydedildi. 

    Juan Guaido
    © REUTERS / Carlos Jasso
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    Marrero'nun ‘anayasal düzeni bozmak, terörü ve şiddeti teşvik etmek ve devlet başkanına suikast girişimine karışmak' gibi suçlamalarla soruşturulduğu belirtilirken, "Bu Venezüella vatandaşı mahkemeye çıkarılacak ve gerekli hüküm verilecektir" denildi.

    'SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ HÜCRE ÇÖKERTİLDİ'

    Venezüella Barış, Adalet ve İçişleri Bakanı Nestor Reverol de Marrero'nun gözaltına alınmasına ilişkin devlet televizyonu VTV'de yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin saldırı hazırlığındaki bir hücreyi çökerttiğini söyledi.

    Roberto Marrero'nun Venezüella'daki askeri ve adli noktalara saldırmak üzere Kolombiya ve Orta Amerikalılardan kurulan bir suç şebekesi ile ilişkili olduğunu öne süren Reverol, Marrero'nun gözaltına alındığı sırada evinde yapılan aramada para ve silah ele geçirildiğini ifade etti.

    ABD'nin yanı sıra birçok Batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini alan Guaido ise Marrero'nun evinde ele geçirilen silahların güvenlik güçlerince yerleştirildiğini iddia etmişti.

    Etiketler:
    devlet başkanına suikast girişimine karışmak, terörü ve şiddeti teşvik etmek, anayasal düzeni bozmak, başsavcılık, Gözaltı, Nestor Reverol de Marrero, Roberto Marrero, Juan Guaido, Venezüella
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