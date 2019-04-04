Stoltenberg: Brezilya ve diğer Latin Amerika ülkelerinin NATO'ya ortak olması göz önüne alınabilir

Stoltenberg, açıklamasında "Elbette, Latin Amerika'daki diğer ülkelerin de daha sonra siyasi ve pratik işbirliği için bir platform, bir çerçeve sağlayan ortaklar olma ihtimalini ele almak mümkün" diye konuştu.
ABD Başkanı Trump, geçen haftalarda Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu Beyaz Saray'da ağırlayarak, Brezilya için NATO üyeliği ya da başka bir ittifak seçeneklerini güçlü bir şekilde değerlendirdiklerini söylemişti.
Stoltenberg, Brezilya'nın ittifaka tam üye olup olmayacağına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:
"Hayır. Ortaklar üyemiz değildir. Ancak ortaklar çok yakın ortaklardır. Onlarla, pratik ve politik olarak çok yakın çalışıyoruz ve bu, NATO ve ittifak üyesi olmayan ülkelerle işbirliğini güçlendirmenin çok iyi bir yolu."
Stoltenberg, şöyle devam etti:
Stoltenberg'in belirttiğinin dışında NATO'nun diğer küresel ortakları arasında Afganistan, Irak, Japonya, Güney Kore, Moğolistan ve Pakistan yer alıyor.
Kendi başına "NATO dışı büyük bir müttefik" olmak, ülkeye ABD'den askeri teçhizat ve teknoloji alımlarına imtiyazlı şekilde erişim sağlayacak bir statü değişimi anlamına geliyor.
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