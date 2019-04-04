Stoltenberg: Brezilya ve diğer Latin Amerika ülkelerinin NATO'ya ortak olması göz önüne alınabilir

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Başkanı Donald Trump'ın Brezilya'nın NATO'ya tam üye olabileceği yönündeki açıklamasına yanıt niteliğinde bir açıklama yaptı. Stoltenberg, Brezilya ve diğer Latin Amerika ülkelerinin ittifaka ortak olmasının göz önüne alınabileceğini söyledi.

© Sputnik / Vitaliy Podvitski Trump'tan Brezilya'ya: NATO veya ittifakla ilgili durumuna bakacağız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Reuters'a konuştu. Stoltenberg, "2017 yılına kadar NATO'nun Latin Amerika'da hiçbir ortağı yoktu ve 2017'de Kolombiya ilk ortağımız oldu ve NATO'nun yakın bir ortağı olmak, NATO ve ortak ülke için iyi bir şey" dedi.

Stoltenberg, açıklamasında "Elbette, Latin Amerika'daki diğer ülkelerin de daha sonra siyasi ve pratik işbirliği için bir platform, bir çerçeve sağlayan ortaklar olma ihtimalini ele almak mümkün" diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, geçen haftalarda Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu Beyaz Saray'da ağırlayarak, Brezilya için NATO üyeliği ya da başka bir ittifak seçeneklerini güçlü bir şekilde değerlendirdiklerini söylemişti.

Stoltenberg, Brezilya'nın ittifaka tam üye olup olmayacağına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"Hayır. Ortaklar üyemiz değildir. Ancak ortaklar çok yakın ortaklardır. Onlarla, pratik ve politik olarak çok yakın çalışıyoruz ve bu, NATO ve ittifak üyesi olmayan ülkelerle işbirliğini güçlendirmenin çok iyi bir yolu."

Stoltenberg, şöyle devam etti:

© REUTERS / Adriano Machado Brezilya'nın yeni lideri Bolsonaro ABD üssüne karşı değil

"Peki, birileri bunu teklif etmeli ve bunun için Brezilya'dan bir talep olması gerekiyor ama… Kolombiya'yla NATO'yla yakın bir ortak olması üzerine anlaştık ve elbette Latin Amerika'da daha fazla ortak olması kesinlikle mümkün. Ancak Latin Amerika'dan açıkça ifade edilen bir talep olmalı ve elbette bunu 29 müttefik arasında görüşmek zorundayız."

Stoltenberg'in belirttiğinin dışında NATO'nun diğer küresel ortakları arasında Afganistan, Irak, Japonya, Güney Kore, Moğolistan ve Pakistan yer alıyor.

Kendi başına "NATO dışı büyük bir müttefik" olmak, ülkeye ABD'den askeri teçhizat ve teknoloji alımlarına imtiyazlı şekilde erişim sağlayacak bir statü değişimi anlamına geliyor.