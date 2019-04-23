Meksika’da 5.7 büyüklüğünde deprem

Meksika Ulusal Sismoloji Servisi'ne göre, ülkede 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü Cuajinicuilapa'nın 9 kilometre güneydoğusu olan depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.
Depremin Mexico City’de de hissedildiği öğrenildi.
BREAKING: 5.7 magnitude earthquake hits Mexican state of Oaxaca - video from Mexico City. No word on injuries or damage. pic.twitter.com/v5PuTeovAJ— Breaking News Global (@BreakingNAlerts) April 22, 2019
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