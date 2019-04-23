Meksika’da 5.7 büyüklüğünde deprem

Meksika Ulusal Sismoloji Servisi'ne göre, ülkede 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Cuajinicuilapa'nın 9 kilometre güneydoğusu olan depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Depremin Mexico City’de de hissedildiği öğrenildi.