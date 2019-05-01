Venezüella'da ev hapsindeki muhalif Lopez, önce Şili Büyükelçiliği'ne, sonra İspanya Büyükelçiliği'ne sığındı

Venezüella'da ev hapsindeki eski muhalefet lideri Leopoldo Lopez’in eşi ve çocuğuyla birlikte önce Şili Büyükelçiliği'ne sonra da İspanya Büyükelçiliği'ne geçiş yaptığı bildirildi.

Venezüella'da ABD'nin 'geçici devlet başkanı' olarak atadığı Juan Guaido'nun çağrısıyla darbe girişimi başlatılmıştı.

Şili Dışişleri Bakanı Roberto Ampuero tarafından yapılan açıklamada, Guaido'ya bağlı askerler tarafından bugün ev hapsinden çıkarılan muhalif Leopoldo Lopez’in başkent Caracas'ta bulunan Şili Büyükelçiliği'nden sığınma talebinde bulunduğu belirtildi.

Ampuero, sosyal medya hesabından önce Leopoldo Lopez'in, eşi ve çocuğuyla birlikte Şili'nin Caracas'taki büyükelçilik konutunda olduğunu açıklayarak, "Lilian Tintori ve kızı, Caracas'taki diplomatik misyonumuza konuk olarak girdiler. Birkaç dakika önce eşi Leopoldo Lopez de ailesine katıldı. Şili, Venezüellalı demokratlarla olan bağlılığını yineledi" ifadelerini kullandı.

Lilian Tintori y su hija ingresaron como huéspedes a residencia de nuestra misión diplomática en Caracas. Hace minutos se sumó su cónyuge, Leopoldo López, que permanece junto a su familia en dicho lugar. Chile reafirma compromiso con demócratas venezolanos. — Roberto Ampuero (@robertoampuero) April 30, 2019

Bakan, bir sonraki paylaşımında Lopez'in İspanya Büyükelçiliği'ne geçiş yaptığını bildirerek, "Bilgiyi güncellemek istiyorum: İspanyol asıllı Lilian Tintori ve Leopoldo Lopez, İspanya Büyükelçiliği'ne geçiş yaptı. Bu, elçiliğimizin zaten misafirleri olduğunu göz önünde bulundurulursa kişisel bir karardır" dedi.

Quiero actualizar información: Lilian Tintori y Leopoldo López -de ascendencia española- se trasladaron a embajada de España. Se trata de una decisión personal, considerando que nuestra embajada ya tenía huéspedes. — Roberto Ampuero (@robertoampuero) April 30, 2019

Venezüella'daki eski muhalefet partisi Halk İradesi'nin lideri Lopez, 2014'deki hükümet karşıtı gösteriler sırasında halkı şiddete teşvik etmek suçundan 14 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. 3 yıl hapis yatan Lopez'in cezası, 2017'nin temmuz ayında ev hapsine çevrilmişti.

O zamandan bu yana ev hapsinde bulunan Lopez, dün sabah saatlerinde Guaido'nun Twitter'dan halka ve askerlere "anayasayı korumak için sokağa çıkma" çağrısı yaptığı görüntülerde yer almıştı.