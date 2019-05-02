Kayıt
22:36 02 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Beyaz Saray'ın Venezüella planının nasıl başarısızlığa uğradığını aktaran Washington Post: Trump savaş istemiyor

    © REUTERS / CARLOS EDUARDO RAMIREZ
    Güney Amerika
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Maduro'nun ABD destekli Guaido'nun son darbe girişimini nasıl önceden öğrenerek boşa çıkardığına dair çok ayrıntılı iddialara yer veren Washington Post, sahadaki başarısızlıktan hayal kırıklığı içindeki Trump yönetiminde Venezüella'da bundan sonra ne yapılacağı konusunda anlaşmazlık olduğunu belirtti. Buna göre Trump askeri müdahale istemiyor, ama Bolton savaş çıksın diye uğraşıyor.

    Nicolas Maduro
    © REUTERS / Miraflores Palace
    Maduro askerlerle birlikte yürüdü, devlet televizyonunda yayımlandı
    ABD'nin Washington Post gazetesinde Karen DeYoung, Josh Dawsey ve Paul Sonne imzasıyla yayımlanan haberde, Venezüella muhalefetinin seçilmiş Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek için ciddi bir plan yaptığı, ama Maduro'nun planı haber almasıyla öngörülenden erken harekete geçildiği, bunun sonucunda planın şimdilik başarısızlığa uğramış gözüktüğü ifade edildi. 

    "Muhalefeti haftalarca çok geniş çaplı bir plan üzerinde çalıştı" iddiasında bulunan gazete, planı şöyle nakletti: Muhalefet yaklaşık iki ay boyunca Maduro'ya bağlı yetkililerle pazarlıklar yürüttü. ABD'li yetkililere göre Savunma Bakanı Vladi­mir Padrino López'in yanısıra Yüksek Mahkeme Başyargıcı Maikel Morena ve Başkanlık Muhafızları Komutanı Ivan Rafael Hernandez Dala ile taraf değiştirmeleri için anlaşmaya varıldı. Padrino ile diğerleri, ABD'nin iteklemesiyle ocak ayında kendi kendini devlet başkanı ilan etmiş Juan Guaidó'yu resmen tanımasa da anayasaya bağlılık beyan eden belgeler imzalamayı kabul etti. Zira muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis Maduro'nun yeniden seçilmesini geçersiz ilan etmeyi, Ulusal Meclis Başkanı Guaidó da kendini Geçici Devlet Başkanı ilan etmeyi anayasaya dayandırmıştı. 

    Habere göre Maduro'nun bir dizi üst düzey askeri ve sivil danışmanı taraf değiştirmeye ikna edildi, yeni yönetime entegre olmak istemeyenlerin ülkeyi terk etmesine izin verilmesine ve hatta Venezüella'nın yurtdışında dondurulan mal varlıklarını kullanmalarına göz yumulmasına karar verildi. Maduro'nun da barışçı şekilde Küba'ya gidebileceğine dair güçlü işaretler geldi. Bir ABD'li yetkili, 'muhalefetin oldukça bütünlüklü bir plan ürettiğini' öne sürdü.

    Kesin bir tarih belirlenmese de planın çarşamba günü hayata geçirilmesi bekleniyordu. Ama pazartesi günü plan çökmeye başladı. Göründüğü kadarıyla Maduro planı haber alınca, Guaidó planlanandan erken harekete geçti. ABD tarafından yönlendirilen darbe girişiminin maşası konumundaki Guaidó, salı şafak sökerken ABD Dışişleri Bakanlığını alarma geçirmesinin ardından bir video yayımladı. Videoda Venezüella ordusunun önemli birliklerinin kendisiyle birlikte olduğunu iddia edip Maduro'ya karşı ayaklanma vaktinin geldiğine dair çağrı yaptı.

    Ama sabahın ilerleyen saatlerinde Padrino üniformasının içinde ve diğer askeri yetkililerin eşliğinde Maduro'nın dev portresinin altında canlı yayına çıktı. Savunma Bakanı darbe girişimi açıklaması yapıp saf değiştirmeler olduğu ve hükümetin çöktüğü iddialarını Trump'ın meşhur sözüyle 'yalan haber' diye niteledi. Bir günlük kan da dökülen çatışmaların ardından Maduro hükümeti ayakta kaldı.

    Kamuoyuna yaptığı açıklamalarda Rusya ve Küba'yı Maduro'yu iktidarda tutmak ve üst düzey saf değiştirmelerin cesaretini kırmakla suçlayan Trump yönetimi, Post'a göre, Padrino, Morena ve Dala'yı anayasaya bağlılık belgesi imzalamayı kabul ettiklerini duyurarak ele verirken Maduro'nun yakın çevresine güvenini kırmayı amaçladı.

    Beyaz Saray, çarşamba günü Venezüella'da bundan sonra atılacak adımları değerlendirmek için ulusal güvenlik yetkilileriyle acil toplantı düzenledi. Yönetimden üst düzey bir yetkili, Post'a bu toplantıyla ilgili "Savunma meselelerine önemli ilerleme kaydedildi" dedi. Ancak gazete, 'çarşamba günü boyunca Washington'ın Venezüella krizini çözmeye yönelik gelecekteki çabalarında ABD ordusunun rol oynayıp oynamayacağı ve oynayacaksa bunun nasıl olacağı konusunda karışık mesajlar geldiğini' yazdı. 

    Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fox Business Network'e, 'barışçı çözümün hala arzulandığını, ama askeri eylemin mümkün olduğunu, gereken buysa, ABD'nin bunu yapacağını' söyledi. 

    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, MSNBC'nin Guaidó'yu korumak için ABD ordusunun kullanılıp kullanılmayacağı sorusunu şöyle yanıtladı:

    "Başkan Donald Trump bu konuda kesin ve net: Tüm seçenekler açık. Biz barışçı iktidar devri istiyoruz. Ama rejimin Guaidó'ya kötü muamelesine seyirci kalacak değiliz." 

    Pentagon'un üst düzey yetkilileri, askeri olmayan seçeneklere vurgu yaparak askerlerin ön pozisyon almaları ve çatışmaya hazırlanmaları için emir almadıklarını belirtti. 

    Kongre'yi bilgilendiren Genelkurmay Başkanı Joseph F. Dunford Jr., "Başkan net şekilde ifade etti, tüm seçenekler masada. Bugüne değinki eylemlerimizin çoğu diplomatik ve ekonomik oldu" dedi. 

    Post, eski ve yeni danışmanlarına dayanarak, Trump'ın, Venezüella'nın içine dalma istekliliği pek göstermediğini yazdı. Kendisiyle Venezüella konusunda konuşmuş iki danışmanı, Trump'ın bu ülkede uzun vadeli askeri operasyon emretmesine ihtimal verilmediğini söyledi. Ama diğer yandan zaman zaman etrafındakilere Bolton'ın kendisini bir sürü savaşa sokmak istediğine dair espriler yapan Trump'ın bu en şahin 'neocon'a Venezüella konusunda çok geniş hareket alanı tanıdığı belirtildi. 

    Bolton ise Venezüella'da daha saldırgan politika için bastırırken Beyaz Saray'ın içinden ve dışından bazı isimleri kızdırdı. Bir dizi yetkili, salı günü darbe girişimi başlatılmasının öncesinde bile Bolton'un ekibinin bir toplantıda Dunford’ın yardımcısı Paul Selva ile çatıştığını belirtti. 

    Buna göre geçen haftaki bir toplantıda Pentagon'un Venezüella ile ilgili görüşünü güncelleyen havacı general Selva, ABD'nin riskli bir tırmandırmaya girmesine karşı çıktı. Ama Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Batı Yarıküreden Sorumlu Direktörü Mauricio Claver-Carone dahil olmak üzere Bolton'ın ekibi, sürekli Selva'nın sözünü keserek askeri seçeneklerin ne olduğuna dair sorular yöneltti.  

    Sözünün kesilmesinden ve kavgacı üsluptan rahatsız olan Genelkurmay Başkan Yardımcısı sonunda yumruğunu şiddetle masaya indirdi ve yüzüğü masada derin bir yarık açtı. Toplantıya başkanlık edem Bolton'ın Yardımcısı Charles Kupperman bunun üzerine toplantıyı erken bitirdi. 

    Yönetimden üst düzey bir yetkili, Bolton'ın ekibinin Selva'dan memnun olmadığını, çünkü generalin Venezüella ile ilgili yeterli askeri seçenek sunma beklentisini karşılamadığını söyledi. 

    Çarşamba günü radyoya demeç veren Bolton, 'ihtiyaç duyulan tavrı gösterdiği' gerekçesiyle bir başka komutanı övdü: ABD Güney Saha Komutanı Amiral Craig Faller.

    Ulusal Güvenlik Danışmanı, Faller'ın Venezüella tehdidine güçlerini hazırlayarak karşılık verdiğini ve "Parmak uçlarımıza kalktık girmeye hazırız" dediğini aktardı.

    Ancak çarşamba günü ABD ordusunun Maduro hükümetinin devrilmesinde rol oynaması gerekip gerekmediği sorusu yöneltilince Güney Saha Komutanı şu yanıtı verdi:

    "Liderliğimiz bu konuda net. Bu öncelikle demokratik bir geçiş olmak zorunda. Demokrasşye tam destek veriyoruz ve bu çabayı desteklemek için hazır duruyoruz."

    Post, Pentagon'un Trump için askeri seçenekler geliştirdiğini, ama iç tartışmalarda güç kullanımıyla ilgili ihtiyat tavsiye ettiğini yazdı. ABD'nin tek taraflı askeri müdahalesinin, Washington'a uyup Guaidó'yu tanıyan bölgesel ortaklar ve müttefikler arasındaki konsensüsü bozmasından endişe edildiğini belirtti. Venezüella halkının ve diğer Latin Amerika ülkelerinin Amerikan askeri müdahalesine büyük oranda şüpheci yaklaştığını kaydetti. Askeri planlamacıların da sınırlı diye başlayan operasyonların hızla kontrolden çıkma huyundan endişe ettiklerini ekledi. 

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Diyarbakır’da açlık grevi eylemine müdahale: Gözaltılar var
    Karikatür
    Varşova ve Washington, Polonya’daki ABD askeri sayısını artırma konusunda anlaştı
    İnfografik
    S-400 Triumf Hava Savunma Sistemi ve MIM-104 Patriot
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet