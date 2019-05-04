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23:30 04 Mayıs 2019
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    Maduro: ABD bu topraklara dokunmaya kalkarsa, vatanı korumak için hazır olmalıyız

    © REUTERS / HANDOUT
    Güney Amerika
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    Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Eğer bir gün Amerikan imparatorluğu bu topraklara dokunmaya kalkarsa, vatanı korumak için elimizde silahlarla her zaman hazır olmalıyız" dedi.

    Egemen Bolivar
    © REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
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    Maduro, Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez eşliğinde, ülkenin Cojedes eyaletindeki "G/J Jose Laurencio Silva Askeri Eğitim Merkezi"ni ziyaret etti.

    Yeni eğitim alan askerleri tebrik eden Nicolas Maduro, "Biz ne zayıf ne de mahrum bir ülkeyiz. Biz kuvvetli bir Ulusal Bolivarcı Silahlı Kuvvetleri olan bir ülkeyiz. Her geçen gün daha fazla birlik ve sadık olmalıyız" diye konuştu.

    'ÇOK PARA HARCAYARAK KURDUKLARI KOMPLOLARI VAR'

    © REUTERS / STRINGER
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    Maduro, ABD'nin, Venezüella'nın kaynaklarını ele geçirmek istediğini belirterek, "ABD'nin ülkemizi zayıflatmak için farklı bir savaş tarzı var. Bir grup darbeci hainle, Ulusal Bolivarcı Silahlı Kuvvetleri'ni ortadan kaldırmak için çok para harcayarak kurdukları komploları var" şeklinde konuştu.

    Devlet Başkanı Maduro, ordunun sadakatine güvendiğini vurgulayarak, "Sizlere güveniyorum ve bir grup hainin yaptığı, Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerini asla kirletemez. Her zaman General Hugo Chavez'e sadık olmalıyız. Eğer bir gün Amerikan imparatorluğu bu topraklara dokunmaya kalkışırsa, vatanı korumak için elimizde silahlarla her zaman hazır olmalıyız" ifadelerini kullandı.

    © REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINS
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    Maduro, ABD'nin Monroe Doktrini'ni kullanarak, Latin Amerika ve Karayipler bölgesini kolonileştirmek istediğini de vurguladı.

    GUAİDO'NUN 'SOKAĞA ÇIKIN' ÇAĞRISINA YANIT YOK

    Öte yandan Venezüella'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido'nun 'sokağa çıkın' çağrısı büyük ölçüde yanıtsız kaldı.

    Maduro'yu devirmek için ABD başta olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini arkasına alan Guaido'nun son protesto çağrısına çok az sayıda muhalif cevap verdi. Sadece iki noktada protesto eylemleri yapılırken, gösterilere ne Guaido ne de milletvekilleri katıldı.

    Mike Pompeo
    © AFP 2019 / Win McNamee
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    Başkent Caracas'ta muhaliflerin belirlediği protesto noktaları, Devlet Başkanlığı'na ait resmi konutun bulunduğu La Casona ve muhaliflerin yoğun yaşadığı Chacao'daki Altamira Meydanı dışında boş kaldı.

    La Casona çevresinde toplanan ve konuta yürümek isteyen yaklaşık 100 muhalife, güvenlik güçleri izin vermedi. Grup üyeleri bir süre burada bekledikten sonra dağıldı.

    Muhalifler, Bolivarcı Ulusal Muhafız Gücü (GNB) mensuplarına, hükümeti desteklemekten vazgeçmeleri çağrısının yer aldığı kağıtlar verdi. Protestoculara müdahale etmeyen GNB mensupları bu kağıtları yaktı.

    Güvenlik kordonuna yaklaşan bazı muhaliflerin, güvenlik güçlerini, hükümeti desteklemekten vazgeçirmek için ikna konuşmaları yapmaları dikkati çekti.

    Kalabalığın iyice azalmasının ardından GNB mensupları La Casona'daki üslerine geri döndü.

    BİR TARAFTA EYLEMCİLER, BİR TARAFTA YOGA YAPANLAR

    Arjantinli futbolcu Diego Maradona ve Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro
    © AP Photo / Ariana Cubillos
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    La Casona'dan eli boş dönen muhaliflerin bir kısmı bölgenin yakınında yer alan Altamira Meydanı'na geçti.

    Yaklaşık 50 kişilik grup, yolu kapatan maskeli bir grubun çağrısına yanıt vermedi ve meydanda kaldı. Birçok araç sürücüsünün de maskeli grubu dikkate almadığı ve yollarına devam ettikleri görüldü.

    Altamira Meydanı ve La Casona arasında kalan ve önceki protestolarda kapanan Francisco de Miranda Bulvarı'nda sıra dışı bir yoğunluk yaşanmazken, bölgedeki Doğu Parkı'nda bir grubun yoga yapması dikkati çekti.

    LA CARLOTA BOMBOŞ

    Guaido'nun 30 Nisan'da ev hapsini ihlal ederek dışarı çıkardığı Leopoldo Lopez ile denediği ve başarısızlıkla sonuçlanan askeri kalkışmanın hedefindeki La Carlota Hava Üssü'nde de son zamanların en sakin günü yaşandı. La Carlota'nın etrafında muhalif görülmedi.

    Juan Guaido'nun hedef gösterdiği Kızılhaç Merkezi'nde de protesto girişimi yaşanmadı. Güvenlik güçlerinin yoğun önlem aldığı bölgede halk günlük yaşamını sürdürdü.

    Caracas'taki en büyük askeri yerleşke olan Fuerte Tiuna ve hemen güneyindeki Coche bölgesinde de protesto olmadı.

    Aylardır büyük bir siyasi kriz içinde bulunan Venezüella'da muhalefet, 30 Nisan'ın ilk saatlerinde askeri ve sivil bir kalkışma denemesinde bulunmuş ve başarısız olmuştu.

    Jorge Arreaza
    © AA / Atılgan Özdil
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    Guaido ve ev hapsini ihlal ederek La Carlota Hava Üssü'nün karşısındaki Altamira Köprüsü üzerine gelen Leopoldo Lopez, bir grup askerle Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek istemiş ve halkı sokağa çağırmıştı. Muhalifler, bu çağrı üzerine ülkenin birçok kentinde sokağa çıkmış, protestolar daha sonra özellikle Caracas'taki La Carlota etrafında şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

    Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak devlet başkanlığı sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda, Lopez önce Şili ardından İspanya Büyükelçiliğine kaçmış, Guaido ise video mesajla ortaya çıkmış ve halkı yeniden sokağa çağırmıştı.

    Venezüella'da 23 Ocak'ta bir meydanda yemin eden Guaido, kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş, ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

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    Etiketler:
    ABD, Nicolas Maduro, Juan Guaido, Venezüella
    Topluluk kurallarıTartışma
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