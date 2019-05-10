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02:44 10 Mayıs 2019
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    Venezüella - Darbe girişimi

    Venezüella'da 'darbe girişiminde rol aldığı için' dokunulmazlığı kaldırılan milletvekilleri büyükelçiliklere kaçıyor

    © AP Photo / Ariana Cubillos
    Güney Amerika
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    Venezüella’da başarısız darbe girişiminde rol aldığı için yargının hedefinde olan milletvekillerinden Richard Jose Blanco Delgado, Caracas’taki Arjantin büyükelçisinin evine kaçtı.

     

    Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido’nun 30 Nisan’da bir grup askerle başarısızlıkla sonuçlanan askeri ve sivil kalkışma girişimine katılanlar, Venezüella Yüksek Adalet Mahkemesinin (TSJ) açtığı soruşturmalar ve Kurucu Meclisin (ANC) dokunulmazlıkları kaldırmasının ardından Caracas’taki büyükelçiliklere ve büyükelçilerin evlerine kaçmaya başladı.

    © REUTERS / UESLEI MARCELINO
    Venezüella'daki darbe girişimine katılan vekillerin yargılanmalarına Meclis'ten izin

    TSJ’nin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istediği ilk 7 milletvekili arasındaki Marianela Magallanes’in dün Caracas’taki İtalya büyükelçisinin evine sığınmasının ardından, bugün de diğer milletvekili Richard Blanco Arjantin büyükelçisinin evine sığındı. Yerel basına açıklama yapan Blanco, korkmadığını ve ailesi ile istişare ettikten sonra böyle bir karar aldığını söyledi.

    Blanco, Marianela Magallanes ve 30 Nisan’daki darbe girişimine ev hapsini ihlal ederek katılan ve önce Şili Büyükelçiliğine daha sonra İspanya büyükelçisinin evine kaçan Leopoldo Lopez’in ardından büyükelçiliklere kaçan 3’üncü siyasetçi oldu.

    TSJ, Venezüella’da 30 Nisan’da yaşanan darbe girişiminin arından Başsavcı Tarek William Saab’ın başvurusu ile 7 AN milletvekili hakkında "Vatana ihanet, komplo, isyana teşvik, sivil isyana teşvik, suç işlemek için örgüt kurmak, yetki gasbı, kamuyu yasalara uymamaya teşvik etmek ve nefret suçu işlemek" ithamları ile hukuki süreç başlatmıştı.

    TSJ, ANC tarafından bu 7 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması ve yargılama izni verilmesinin ardından 3 milletvekilini daha hukuki süreç listesine eklemişti.

    DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMAYANLAR DA HEDEFTE

    © REUTERS / IVAN ALVARADO
    Guaido, yardımcısının gözaltına alındığını iddia etti

    Venezüella’da dün bu 10 milletvekili arasında olmamasına rağmen AN Birinci Başkan Yardımcısı Edgar Zambrano da gözaltına alınmıştı. Zambrano, Bolivarcı Ulusal İstihbarat Servisi (SEBIN) mensuplarınca, inmeyi reddedince içinde bulunduğu aracıyla SEBIN merkezine götürülmüştü.

    Yılbaşından bu yana büyük bir siyasi kriz içinde bulunan Venezüella'da muhalefet, 30 Nisan'ın ilk saatlerinde askeri ve sivil bir darbe girişiminde bulunmuş ve başarısız olmuştu.

    Guaido ve ev hapsini ihlal ederek La Carlota Hava Üssü'nün karşısındaki Altamira Köprüsü üzerine gelen muhalif lider Leopoldo Lopez, bir grup askerle Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek istemiş ve halkı sokağa çağırmıştı. Muhalifler, bu çağrı üzerine ülkenin birçok kentinde sokağa çıkmış, protestolar daha sonra özellikle Caracas'taki La Carlota etrafında şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

    Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak devlet başkanlığı sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda, Lopez önce Şili ardından İspanya Büyükelçiliğine kaçmış, Guaido ise video mesajla ortaya çıkmış ve halkı yeniden sokağa çağırmıştı.

    Guaido, 23 Ocak'ta kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş, ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

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    Etiketler:
    Juan Guaido, Nicolas Maduro, İtalya, Arjantin, Caracas, Venezüella
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