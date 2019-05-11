Maduro: Eski istihbarat şefi Figuera darbe planına yardımcı oldu

Venezüella Devlet Başkanı Maduro, kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Juan Guaido'ya bağlılığını ilan eden eski Venezüella Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı Manuel Cristopher Figuera'yı 'hain' olarak nitelendirerek, darbe girişimine yardımcı olduğunu söyledi.

Venezüella'da geçtiğimiz hafta Guaido'nun çağrısıyla başlatılan darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yaptığı açıklamada, daha önce kendisini 'geçici devlet başkanı' olarak ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya bağlılığını ilan eden Venezüella Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı General Manuel Cristopher Figuera 'hain' ilan ederek, darbe girişiminin planlanmasına yardımcı olduğunu ifade etti.

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ABD yönetimi, Maduro'ya karşı gelerek muhalefet saflarına geçen Figuera'ya uygulanan yaptırımları kaldırdığını açıklamıştı.

Reuters'in aktardığına göre, devlet televizyonunda yayınlanan bir konuşmada Maduro, Savunma Bakanı Vladimir Padrino ve Yüksek Mahkeme Başyargıcı Maikel Moreno’ya tam güven duyduğunu dile getirdi.

Geçtiğimiz hafta ABD yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, darbe girişiminin öncesinde Padrino ve Morene ile görüşmelerde bulunduğunu öne sürmüştü.

Aylardır büyük bir siyasi kriz içinde bulunan Venezüella'da muhalefet, 30 Nisan'ın ilk saatlerinde askeri ve sivil bir kalkışma denemesinde bulunmuş ve başarısız olmuştu.

Guaido ve ev hapsini ihlal ederek La Carlota Hava Üssü'nün karşısındaki Altamira Köprüsü üzerine gelen Leopoldo Lopez, 30 Nisan'da bir grup askerle Devlet Başkanı Maduro'yu devirmek istemiş ve halkı sokağa çağırmıştı. Muhalifler, bu çağrı üzerine ülkenin birçok kentinde sokağa çıkmış, protestolar daha sonra özellikle Caracas'taki La Carlota etrafında şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak devlet başkanlığı sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda, Lopez önce Şili ardından İspanya Büyükelçiliğine kaçmış, Juan Guaido ise video mesajla ortaya çıkmış ve halkı yeniden sokağa çağırmıştı.

Venezüella'da 23 Ocak'ta bir meydanda yemin eden Guaido, kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş, ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.