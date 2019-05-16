Bolsonaro, bütçe kesintisini protesto eden öğrencilere 'embesil' diye seslendi

Brezilya’da öğrenciler ve öğretmenler hükümetin temel eğitim ve yükseköğretimdeki kesintilerini birçok şehirde protesto ederken, Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro protestocuları ‘embesil ve kullanışlı aptal’ olarak niteledi.

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Brezilya’nın seçimle işbaşına gelen aşırı sağcı Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, bu kez ülke çapında devam eden eğitim protestolarına yönelik garip çıkışıyla gündeme geldi.

Eğitim Bakanlığı'nın nisan ayında açıkladığı, temel eğitim ve yükseköğretimdeki elektrik, su ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi gibi zorunlu olmayan harcamalardaki kesintiler ülkenin bütün eyaletlerinde, 200'den fazla şehirde öğrenciler ve öğretmenler tarafından protesto edildi.

'SORSANIZ, SUYUN FORMÜLÜNÜ BİLMEZLER'

Bolsonaro, ocak ayında göreve gelmesinden bu yana ilk kez gerçekleşen ve birçok üniversitede eğitime ara verilmesine neden olan protestolar hakkında ABD gezisinde konuştu.

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Dallas Havaalanında gazetecilere açıklama yapan Bolsonaro, protestocu öğrencileri işaret ederek "Suyun formülünü sorarsanız bilmezler, hiçbir şey bilmezler. Onlar embesil ve kullanışlı salak, Brezilya’daki pek çok federal üniversitenin çekirdeğini oluşturan akıllı küçük bir azınlığın manevra kitlesi olarak kullanılıyorlar" dedi. Başkan, protestocuları 'ellerinde hiçbir şey olmayan militanlar' olarak değerlendirdi.

Bolsonaro ayrıca hükümetin kesinti yapmadığını da savundu.

Eğitim Bakanlığı, üniversitelerin toplam 49.6 milyar Brezilya Reali (12.4 milyar ABD doları) olan bütçesinin zorunlu olmayan harcamalar olarak adlandırılan kısmından 1.7 milyar (425 milyon ABD doları) kesintiye gitti. Bakanlık, yılın ikinci döneminde eğer vergi gelirleri artarsa kesilen paranın serbest bırakılabileceğini duyurdu.