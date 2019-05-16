Bolsonaro, bütçe kesintisini protesto eden öğrencilere 'embesil' diye seslendi

Eğitim Bakanlığı'nın nisan ayında açıkladığı, temel eğitim ve yükseköğretimdeki elektrik, su ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi gibi zorunlu olmayan harcamalardaki kesintiler ülkenin bütün eyaletlerinde, 200'den fazla şehirde öğrenciler ve öğretmenler tarafından protesto edildi.
'SORSANIZ, SUYUN FORMÜLÜNÜ BİLMEZLER'
Bolsonaro, ocak ayında göreve gelmesinden bu yana ilk kez gerçekleşen ve birçok üniversitede eğitime ara verilmesine neden olan protestolar hakkında ABD gezisinde konuştu.
Bolsonaro ayrıca hükümetin kesinti yapmadığını da savundu.
Eğitim Bakanlığı, üniversitelerin toplam 49.6 milyar Brezilya Reali (12.4 milyar ABD doları) olan bütçesinin zorunlu olmayan harcamalar olarak adlandırılan kısmından 1.7 milyar (425 milyon ABD doları) kesintiye gitti. Bakanlık, yılın ikinci döneminde eğer vergi gelirleri artarsa kesilen paranın serbest bırakılabileceğini duyurdu.
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