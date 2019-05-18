Uluslararası Temas Grubu, Caracas'ta Maduro ve Guaido ile görüştü

Avrupa Birliği (AB) öncülüğünde Venezüella'daki kriz için kurulan Uluslararası Temas Grubu (ICG), Caracas'taki üst düzey müzakerelerin bir parçası olarak Venezüella Devlet Başkanı Nicoals Maduro ve kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Juan Guaido ile görüştü.

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AB öncülüğünde Venezüella krizinin çözümü için kurulan Uluslararası Temas Grubu (ICG), Venezüella Devlet Başkanı Maduro ve geçtiğimiz aylarda kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Guaido ile bir araya geldi.

ICG'nin basın ofisi, Sputnik'e açıklamasında görüşmelerin Caracas'taki üst düzey müzakerelerin bir parçası olarak perşembe ve cuma günlerinde gerçekleştirildiğini bildirdi.

ICG, açıklamasında "16 ve 17 Mayıs'ta Uluslararası Temas Grubu'nun siyasi bir görevi Caracas'ta gerçekleşiyor. Tüm ulusal ilgili aktörlerle toplantılar, ICG siyasi misyonunun görüştüğü Nicolas Maduro ve Juan Guaido dahil olmak üzere en üst düzeyde gerçekleştiriliyor" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca ICG, "Siyasi misyon; Dış Eylem Servisi, İtalya, Portekiz, İspanya, İsveç ve Uruguay temsilcileri tarafından oluşturuldu" bilgisini verdi.

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AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ocak ayında Venezüella krize ilişkin Uluslararası Temas Grubu kurulduğunu açıklayarak, grubun üyeleri arasında Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Portekiz, İsveç, Ekvador, Kosta Rika, Bolivya ve Uruguay bulunduğunu belirtmişti.

Mogherini, söz konusu grubun, Venezüella'da yeni başkanlık seçimleri hedefiyle yola çıktığını ve yeterli siyasi ilerleme sağlanmaması halinde 90 gün içinde grubun kendisini feshedeceğini ifade etmişti.