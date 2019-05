Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Küba Devlet Başkanı Canel ile görüştü

Tek taraflı yaptırımlara karşıyız. #Küba’ya uygulanan ambargoya son verilmesi için #BM Kararını desteklemeye devam edeceğiz. #Turkey strongly opposes unilateral sanctions&will continue to support the Resolution at the #UNGA to end the embargo imposed on #Cuba. @DiazCanelB pic.twitter.com/9H5zQopDrC