Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Küba Devlet Başkanı Canel ile görüştü

Küba’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel ile görüştü.

Temaslarda bulunmak üzere Küba’nın başkenti Havana’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel ile bir araya geldi.

Tek taraflı yaptırımlara karşıyız. #Küba’ya uygulanan ambargoya son verilmesi için #BM Kararını desteklemeye devam edeceğiz. #Turkey strongly opposes unilateral sanctions&will continue to support the Resolution at the #UNGA to end the embargo imposed on #Cuba. @DiazCanelB pic.twitter.com/9H5zQopDrC — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 18, 2019

​Programı hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Çavuşoğlu, “Tek taraflı yaptırımlara karşıyız. Küba’ya uygulanan ambargoya son verilmesi için BM kararını desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.