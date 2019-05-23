Türk Kızılayı'ndan Venezüella'ya 100 bin dolarlık ilaç yardımı

© AFP 2019 / FEDERICO PARRA Venezüella yabancı kredi kartı işlemlerini ve ödeme sistemlerini askıya alıyor

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "İlk etapta Venezüella'ya Panama üzerinden 100 bin dolarlık ilaç sevkiyatı yapacağız. Şu an arkadaşlar bunun tedarik edilmesi için çalışıyorlar. Dolayısıyla en kısa zamanda bu sevkiyat yapılacak" dedi.

21. Amerikalararası Konferansı için Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de bulunan Kınık, Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay'ın büyükelçilik rezidansında verdiği iftara katıldı.

Euronews'in haberine göre Kınık, Venezüella'daki gerilimin ülkeye tıbbi ve insani yardımın girişine engel olduğunu belirterek, "Venezüella Kızılhaç Başkanı, Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonumuzun Amerika direktörüyle bir görüşme yaptık. İlk etapta Venezüella'ya Panama üzerinden 100 bin dolarlık ilaç sevkiyatı yapacağız. İlerleyen süreçte Venezüella'ya yönelik insani yardım koridorları açılırsa ki Venezüella'da bu anlamda hem hükümet hem de muhalefetle görüşmeler yapıldı, dolayısıyla yardımlar bu anlamda oraya ulaşmış olacak" ifadelerini kullandı.