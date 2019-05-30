Kolombiya'da FARC lideri Santrich'in serbest bırakılmasına karar verildi

Kolombiya'da Yüksek Mahkeme, bir yıldır tutulduğu cezaevinden 17 Mayıs'ta çıkışından birkaç dakika sonra 'uyuşturucu ticaretine' ilişkin yeni deliller olduğu gerekçesiyle başsavcılık tarafından yeniden gözaltına alınan Santrich'in derhal serbest bırakılmasını istedi.

© REUTERS / Jaime Saldarriaga FARC lideri cezaevi çıkışı yeniden gözaltında

Kolombiya’da Yüksek Mahkeme serbest kaldıktan birkaç dakika sonra başsavcılıkça yeniden gözaltına alınan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) sembol ismi Jesus Santrich’in derhal serbest bırakılmasına karar verdi.

Geçen yıl uyuşturucu ticaretinden girdiği cezaevinde geçirdiği bir yılın ardından Özel Barış Yargısı (JEP) mahkemesince verilen kararla dışarı çıkan fakat birkaç dakika sonra yeni deliller ışığında Başsavcılık tarafından yeniden gözaltına alınan ve iki haftadır nezarethanede tutulan Santrich’in imdadına Yüksek Mahkeme yetişti.

Yüksek Mahkeme'den yapılan açıklamada, gerçek ismi Seuxis Paucias Hernandez olan Santrich’in serbest bırakılması ve yargılamasının kendi bünyelerinde yapılmasına karar verildiği belirtildi.