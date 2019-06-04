‘ABD’nin yaptırımları, Venezüella’ya duyduğu yoğun ilginin göstergesi’

Rus petrol sektörünün lider şirketinin başkanı, ABD'nin Venezüella'ya yönelik yaptırımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Venezüella dünyada 1 numara, Venezüella’da Amerikan şirketleri de dahil olmak üzere herkes çalışmak ister. Bu ülkeye yönelik yaptırımların devreye alınması tek bir şeyi, Amerikan yönetiminin bu ülkedeki petrol kaynaklarına duyduğu yoğun ilgiyi gösteriyor" diyen İgor Seçin, şöyle devam etti:

“Ancak Venezüella’nın egemen bir devlet olduğu unutulmamalı. Biz uzun vade, güven, karşılıklı menfaatler gibi ilkelere önem veriyoruz. Bu nedenle genel üretimin düşmesine rağmen, bizde yüzde 7 gibi bir artış söz konusu.”

‘PDVSA İLE ORTAK ÜRETİMDE ÖNEMLİ BİR DÜŞÜŞ BEKLEMİYORUZ’

Seçin, Rosneft yönetiminin bu yıl Venezüella’nın petrol şirketi PDVSA ile ortak projelerdeki üretimde önemli bir düşüş beklemediğini belirtti:

“PDVSA ile ortak projelerdeki üretimde 2019’da önemli bir düşü beklemiyoruz. Geçen yıl, zor koşullara rağmen şirketin Venezüella’daki yataklarda yapılan üretim yüzde 7 artış gösterdi. Venezüella’nın petrol sektörü uygulanan yaptırımlardan genel olarak zarar görse de, bizdeki projelerde yüzde 7’lik artış sağlandı.”

ABD’NİN VENEZÜELLA’YA YÖNELİK YAPTIRIMLARI

Venezüella'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya her türlü desteği veren ABD, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu sıkıştırmak için sık sık yeni yaptırım kararları alıyor. Washington, ülkenin petrol şirketi PDVSA ve ABD'deki petrol işletmelerine yönelik yaptırım uygulamıştı.

Diğer yandan ABD’nin yaptırımları sadece Amerikan petrol rafinerileri ile ilgili olup, Venezüella petrolünün Hindistan ve Çin gibi diğer ülkelere satışını kapsamıyor. Uzmanlar, ABD’nin kısıtlamalarının Venezüella petrolünün diğer pazarlara akmasına yol açacağını fakat pazardaki genel petrol arzını düşürmeyeceğini düşünüyor.

ABD geçen yıl Venezüella’dan günde yaklaşık 500 bin varil petrol satın alıyordu, bu hacim ülkedeki toplam üretimin neredeyse yarısını oluşturuyor.