Maduro suikast girişiminde 31 kişiye hapis cezası

Saab, "Suikast davasıyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında dengede kalmaya devam etmek istiyoruz. Kararın gecikmiş olmaması tek amacımız. Bugüne kadar 38 kişiyi suçlu bulduk. 31’i için çeşitli derecelerde özgürlükten yoksun bırakılması kararı alındı. 7’sinin ise gerçek anlamda bir katılımları olmadığı için serbest bırakıldı ama gözetimleri devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Geçen yıl 4 Ağustos'ta, meşru Devlet Başkanı Maduro’ya, başkent Caracas'ta, Ulusal Muhafızlar Birliği’nin kuruluşunun 81’inci yıl dönümünde konuşma yaptığı sırada drone'lu suikast girişimi düzenlenmişti.
Maduro suikast girişiminden herhangi bir yara almadan kurtulmuştu.
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