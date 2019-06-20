Trump yönetimine 'Venezüella'daki siyasi başarısızlığını kabul etme' çağrısı

CATO Enstitüsü Savunma ve Dış Politika Uzmanı Ted Galen Carpenter, ABD yönetiminin, Venezüella'da izlediği siyasetin başarısız olduğunu kabul etmesi gerektiğini belirtti.

CATO Enstitüsü Savunma ve Dış Politika Uzmanı Ted Galen Carpenter, ABD'li yetkililerin, Venezüella'da izledikleri politikaların başarısız olduğunu kabul etme konusunda isteksiz olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Carpenter, 'Real Clear World' internet sitesinde kaleme aldığı makalede, ABD yönetimine, Venezüella'daki siyasi başarısızlığını kabul etmesi ve 'yanlış bir hesaplama yaptığını ve başarısız bir girişimi sonlandırması gerektiğini' kabul etme çağrısı yaptı.

Siyasi başarısızlıkla karşı karşıya olan herhangi bir hükümetin, her zaman kayıpları azaltmaktan ziyade yükseltmeye meyilli olduğu yorumunu yapan Ted Galen Carpenter, ABD'nin, somut bir başarı olmamasına rağmen operasyonların genişletilmesi konusunda ısrar ettiği Vietnam ve Afganistan savaşları örneğine dikkati çekerek, Trump yönetiminin de 'bu yoldan gitmeyi düşünüyor gibi göründüğünü' belirtti.

Yükselişin 'tipik olarak küçük kayıpları büyük kayıplara dönüştürdüğünü' vurgulayan Carpenter, 'temelde kusurlu bir politika'nın peşinden gitmek için hayatlara ve fonlara yatırım yapılmasına ilişkin eleştirisini ifade etti.

Donald Trump yönetiminin 'Venezüella'da bir askeri müdahale girişimini ortadan kaldırarak ve ekonomik yaptırımları hafifleterek' hala bir felaketi engelleyebileceğini belirten Ted Galen Carpenter, zira bu şekilde 'halihazırda büyük acılar çeken sıradan Venezüellalıların gereksiz yere mağdur edileceğini' kaydetti.

© REUTERS / Marco Bello ABD, Venezüella devlet petrol şirketi PDVSA'ya yaptırımları genişletti

Carpenter, ABD'nin Venezüella Devlet Başkanı Nicholas Maduro'yu devirme kampanyasını destekleyen Latin Amerikalı müttefiklerin bile 'bu bahislerini beklemeye aldığı' değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin, Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin geçici devlet başkanı olarak tanımasına olan ilginin azaldığına işaret eden Ted Galen Carpenter, Maduro'nun 'tüm noksanlarına karşın' ordunun kesintisiz desteğini aldığını savundu.

CATO uzmanı Carpenter, ABD'li yetkililere, ABD güçlerinin ilk zamanlarda başarılı olduğu ancak ülkedeki uzun bir direnişin uzun vadede somut fayda sağlamadığı 'acı Irak deneyiminin' tekrarlanmasına karşı uyarıda bulundu.