Sabah saatlerine kurduğu alarmı duymamaktan şikayetçi olan kadın, yaptığı araştırma sonucunda işe geç kalma sebebinin kedisi olduğunu keşfetti.
Kadın tarafından kaydedilen görüntülerde, telefon alarmı çalmaya başladıktan sonra kedisinin telefonun yanına gelerek alarmı patisiyle kapattığı görülüyor.
Görüntüler, kedinin sahibi tarafından sosyal medyada paylaşmasının ardından çok sayıda paylaşım aldı.
İşe sürekli geç kalan kadın, sorunun kaynağını buldu: Kedisi alarmı kapatıyor https://t.co/CUXO5XOIOu pic.twitter.com/jaCIReRJM4— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 30, 2019
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