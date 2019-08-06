Uruguay, ABD'ye seyahat edecek vatandaşlarını uyardı: Sebep artan 'nefret suçları ve şiddet olayları'

ABD'li yetkililerin bu tür saldırıların önüne geçemediği belirtilen açıklamada, özellikle kalabalık olan tematik parklar, alışveriş merkezleri, festivaller, dini ve sanatsal aktivitelerde yer almaktan kaçınılması ve bu yerlere çocukların götürülmemesi tavsiye edildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı da geçen hafta Uruguay'a seyahat edecek ABD vatandaşlarına artan suç olayları nedeniyle üst düzey önlem alma uyarısında bulunmuştu.
ABD'DEKİ SALDIRILAR
Bu saldırıdan saatler sonra Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde bir barın yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmişti.
ABD güvenlik birimleri tarafından yapılan incelemenin ardından, her iki saldırının da "beyaz ırkçılık" motifleri taşıdığı açıklanmış, Teksas saldırısı için "iç terör" değerlendirmesi yapılmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump da nefret ve beyaz ırkçılığın herkes tarafından kınanması gerektiğini belirtmişti.
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