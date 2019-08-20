Şiddetli sağanak uçağın pistten çıkmasına sebep oldu

Olay, Bogota Havaalanı’nda meydana geldi. SARPA firmasına ait 3 kabin görevlisi ve 29 yolcunun içinde bulunduğu uçak, havaalanına indiği esnada yoğun yağmur sebebiyle kayarak pistten çıktı. Uçak, pistten çıktıktan sonra su drenajının bulunduğu yerde durdu. 29 yolcunun bulunduğu uçak, havaalanı ekiplerinin müdahalesiyle tahliye edildi.
© Sputnik / Valeriy Melnikov
Geçtiğimiz günlerde de Moskova'da Airbus 321 tipi yolcu uçağı, moturuna kuşların kaçması sonucu bölgedeki bir mısır tarlasına iniş gerçekleştirmişti.
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