Brezilya'da otobüsteki 37 yolcuyu rehin alan silahlı bir kişi polis tarafından vuruldu

Brezilya’da silahlı bir adam banliyö seferi yapan otobüste bulunan 37 yolcuyu rehin aldı. Yetkilileri ve yerel medya, yaklaşık 4 saat süren krizin ardından şüphelinin polis tarafından vurularak öldürüldüğünü duyurdu.

Brezilya’da silahlı bir adam yerel saatle 05.30’da, Rio de Janeiro kenti ve Sao Goncalo banliyösünü birbirine bağlayan köprü üzerine seyreden otobüsteki 37 yolcuyu rehin aldı.

Armed man 'threatens to burn bus' after taking passengers hostage in Brazil https://t.co/1HEsQlTGp6 pic.twitter.com/ph6FCbD0AS — Daily Mirror (@DailyMirror) August 20, 2019

​Silahlı kişinin kendisini eski bir polis olarak tanıttığı belirtildi, ancak yetkililer bunu doğrulamadı. Şüphelinin araca benzin döktüğü ve ateşe vermekle tehdit ettiği aktarıldı.

Trafik polisinin sözcüsü, şüphelinin herhangi bir talepte bulunmadığını ancak psikolojik sorunları olduğuna dair bir izlenim verdiğini aktardı.

Otoyol tamamen trafiğe kapatılırken; altı yolcu, silahlı kişi tarafından salındı. Rehinelerden biri olan Hans Moreno, TV Globo'ya yaptığı açıklamada, adamın saldırgan davranmadığını 'oldukça sakin' olduğunu söyledi.

BREAKING: Video shows the moment a hostage-taker is shot by police in Rio de Janeiro, Brazil; the man held up to 37 people hostage at a bus according to AP pic.twitter.com/1nWeJ3BKbo — BNO News (@BNONews) August 20, 2019

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Diğer rehinelerin de serbest bırakılması için yapılan pazarlık sürerken, yerel medya silahların ateşlendiğini duyurdu. Yetkililer ve yerel medya şüphelinin aracın dışına çıktığı sırada bir keskin nişancı tarafından vurularak öldürüldüğünü, rehinelerin durumununsa iyi olduğunu belirtti.

Silahlı adamın kimliğinin henüz belirlenemediği kaydedildi.

Askeri polis sözcüsü medyaya yaptığı açıklamada, "Görmek istediğimiz polis bu. Keskin nişancının (rehin alan kişiyi) etkisiz hale getirmesi ve otobüsteki insanları kurtarması gerekir. (Saldırgan) Olay yerinde öldü" dedi.

Rio de Janeiro Valisi Wilson Witschel de Twitter'dan paylaştığı mesajda 'örnek alınacak davranışından' ötürü polisi tebrik etti, ancak saldırganın ölümü nedeniyle pişman olduğunu belirtti.

Öte yandan yerel polis sözcüsü ise gazetecilere, saldırganın oyuncak silah taşıdığını söyledi.