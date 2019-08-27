Morales: G7'den Amazon ormanları için gelen bu küçük, ufacık yardımı memnuniyetle karşılıyorum

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, G7'nin Amazon ormanlarındaki yangınlar için 20 milyon dolarlık yadım gönderme kararını kinayeli bir dille memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Morales, söz konusu yardımı az olarak tanımladı.

Bolivya Devlet Başkanı Morales, geçen gün Fransa'nın Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'nde alınan Amazon ormanlarındaki yangınların söndürülmesi için 20 milyon dolar yardım gönderme kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Radio Panamericana'ya konuşan Morales, dünyanın en büyük sanayileşmiş ülkelerinden gelen bu yardımın, dünyanın Amazon yağmur ormanlarını koruma yükümlülüğünün bir parçası olduğunu söyledi.

"G7'den bu 20 milyon dolarlık küçük, küçücük, ufacık katkıyı memnuniyetle karşılıyorum" diyen Morales, "Bu yardım değil, bütün halkların ekosistemi koruma yükümlülüğü olduğu göz önüne alınırsa, ortak bir sorumluluğun parçası" ifadelerini kullandı.

Bolivya Devlet Başkanı, zengin ulusların yangınların meydana geldiği zamanların dışında da daha fazla katkı sunması gerektiğini vurguladı.

Morales ayrıca, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo ile yangına müdahale eden uçakların sınırlardan geçmesi konusunda anlaştığını dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün G7 ülkeleri olarak Amazonlardaki orman yangınlarının söndürülebilmesi için 20 milyon euro destekte bulunacağını açıklamıştı.