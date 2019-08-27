Morales: G7'den Amazon ormanları için gelen bu küçük, ufacık yardımı memnuniyetle karşılıyorum

Radio Panamericana'ya konuşan Morales, dünyanın en büyük sanayileşmiş ülkelerinden gelen bu yardımın, dünyanın Amazon yağmur ormanlarını koruma yükümlülüğünün bir parçası olduğunu söyledi.
"G7'den bu 20 milyon dolarlık küçük, küçücük, ufacık katkıyı memnuniyetle karşılıyorum" diyen Morales, "Bu yardım değil, bütün halkların ekosistemi koruma yükümlülüğü olduğu göz önüne alınırsa, ortak bir sorumluluğun parçası" ifadelerini kullandı.
Bolivya Devlet Başkanı, zengin ulusların yangınların meydana geldiği zamanların dışında da daha fazla katkı sunması gerektiğini vurguladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün G7 ülkeleri olarak Amazonlardaki orman yangınlarının söndürülebilmesi için 20 milyon euro destekte bulunacağını açıklamıştı.
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