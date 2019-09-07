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12:45 07 Eylül 2019
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    Maduro'dan muhalefete müzakere için 'Esequibo' şartı

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    Güney Amerika
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    Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalefet ile yürütülen ancak askıya alınan müzakerelerin tekrar başlaması için, muhalif lider Juan Guaido'nun Venezüella'nın hak iddia ettiği Guayana sınırları içindeki Esequibo bölgesiyle ilgili tavrını düzeltmesi şartını koştu.

    Kendisini Venezüella geçici Devlet Başkanı ilan eden Juan Guaido ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da gerçekleştirilen Lima Grubu toplantısında bir araya geldi.
    © REUTERS /
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    Venezüella basınında çıkan habere göre, Maduro, ülkede kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun ABD yaptırımlarını desteklemesi nedeniyle muhalefetle yapılan fakat askıya alınan görüşmelerin tekrar başlaması için, Guaido'nun, Guayana arasında anlaşmazlık konusu olan Esequibo bölgesine ilişkin duruşunu düzeltmesi gerektiğini belirtti.

    Maduro, "Esequibo meselesinin bir an önce çözülmesi gerekiyor. Biz müzakere masasından ABD yaptırımları nedeniyle kalktık ve milletvekili Guaido'nun Esequibo meselesi hakkında yaptığından dolayı da müzakere masasına oturmamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

    Esequibo meselesinde ısrarcı konuşan Maduro, "(Devlet Başkanı Yardımcısı) Jorge Rodriguez'e, muhalefet liderlerinden Esequibo konusunda net bir açıklama yapmalarını talep etmesi için gerekli talimatı verdim. Ya bu işi düzeltirler ya da bir daha yüzümüzü göremezler." diye konuştu.

    GUAIDO'YA ESEQUIBO SORUŞTURMASI

    Venezüella Devlet Başkanı Maduro'nun "vatana ihanet" olarak nitelediği, Guaido'nun politik destek karşılığında Venezüella'nın, Guayana toprakları içinde yer alan Esequibo bölgesinden hak iddiasını geri çekeceğine dair kanıtların olduğunu belirtmesi ve soruşturma talebinin ardından Başsavcı Tarek William Saab, Guaido hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

    Başsavcı Saab, soruşturmanın Venezüella Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez'in yayımladığı ses kayıtlarına dayandırılarak açıldığını belirtti.

    Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland
    © REUTERS / Max Rossi
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    Venezüella'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido'nun sözde İngiltere temsilcisi Venessa Neumann ve Ulusal Meclis Dış Politika Danışmanı Manuel Avendano'ya ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarında, Venezüella'nın hak iddia ettiği ve Guayana'da bulunan yaklaşık 160 bin metrekarelik Esequibo bölgesinden vazgeçtiği takdirde, İngiltere'nin politik desteğini kazanacağı belirtiliyor.

    Öte yandan Guaido, kendisine yakın kişilerin, ülkenin hak iddia ettiği topraklardan siyasi destek karşılığında vazgeçmesine ilişkin iddiaları "hükümetin yeni icadı" olarak niteleyerek reddediyor.

    AVENADO ŞİLİ BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE KAÇTI

    Guaido, Neumann ve Avenado hakkında soruşturma başlatılmasının ardından Şili'nin Caracas Büyükelçiliği, Manuel Avenado'nun korunma amacıyla Şili Büyükelçiliğine geldiğini açıkladı.

    Şili Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Venezüella vatandaşı, Ulusal Meclis Dış Politika Danışmanı Manuel Avendano 6 Eylül Cuma günü korunma amacıyla misafir statüsü altında Şili'nin Caracas Büyükelçiliği konutuna girmiştir. Avenado'nun korunma talebi bilinen siyasi sebeplere dayanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

    ESEQUIBO BÖLGESİ

    © AA / Arşiv
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    Venezüella ile Guayana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guayana'nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor.

    Guayana'nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, Esequibo Nehri'nin batı sınırı olarak belirlenmesi ancak 1966'da Guayana'nın bağımsızlığını kazanmasının ardından bu sınırı tanımaması iki ülke arasında anlaşmazlığa neden oldu.

    Halihazırda, Esequibo Bölgesi ve Guayana Esequiba olarak bilinen bölge Guayana'nın ortalarında bulunan Esequibo Nehri'nin batısında ülkenin ise kuzeyinde yer alıyor.

    Etiketler:
    Açıklama, Esequibo, Juan Guaido, Nicolas Maduro, Venezüella
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