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02:31 17 Eylül 2019
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    Venezüella'da hükümet ve bazı muhalif gruplar arasında anlaşma

    © Flickr / Joseph Remedor
    Güney Amerika
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    Venezüella'da hükümet ile muhaliflerin kontrolündeki Ulusal Meclisteki (AN) bazı partiler arasında anlaşma imzalandı ve bir diyalog masası oluşturuldu.

    © Flickr / Joseph Remedor
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    İnsani kriz ve yardım tartışmaları, elektrik kesintileri, ABD ve bölge ülkelerinin müdahale tehditleri eşliğinde ağır bir siyasi krizden geçen Venezüella'da batı destekli AN Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki muhaliflerin hükümetle olan görüşmelerden çekildiklerini açıklamalarına karşın AN'deki bazı muhalif partiler ve hükümet yeni bir anlaşmaya vardı.

    Çoğunluğu muhaliflerin elindeki AN'de temsil edilen Venezüella İçin Çözümler, Değiştirelim ve İlerleme partileri ile Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti arasındaki anlaşma başkent Caracas'taki Dışişleri Bakanlığı Sarayı Casa Amarilla'da imzalandı.

    Taraflar arasında ayrıca sürekli müzakereler için ulusal diyalog masası oluşturulması konusunda mutabakat sağlandı.

    Kendini geçici devlet başkanı ilan eden ABD destekli Guaido'nun tepkiyle karşıladığı anlaşmada Ulusal Seçim Konseyine (CNE) yeni üyelerin atanması, Venezüella’nın hak iddia ettiği Esequibo bölgesindeki haklarının korunması ve bazı davalarda tutuklu yargılananların serbest bırakılması, petrol ürünlerinin gıda karşılığı satışı gibi hususlar yer aldı.

    Juan Guaido
    © REUTERS / Carlos Jasso
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    İKTİDAR PARTİSİ PSUV, AN'YE DÖNÜYOR

    Venezüella'ya uygulanan uluslararası yaptırımların kaldırılmasının talep edildiği anlaşmayla ayrıca iktidardaki Venezüella Birleşik Sosyalist Partisinin (PSUV) AN'ye geri dönmesine de karar verildi.

    Anlaşmayı duyuran Venezüella İletişim, Turizm ve Kültürden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, "Venezüella'nın bütün siyasi, sosyal ve ekonomik aktörleri ve tüm dünyanın, hükümet olarak pozisyonumuzun kapıların açık tutulmasından yana olduğunu bilmesini istiyoruz" dedi.

    Bu anlaşmanın Venezüella'daki barışın kuvvetlendirilmesi için büyük bir adım olduğunu vurgulayan Rodriguez, bütün muhalif partilere ulusal diyalog masasına katılma çağrısı yaptı. 

    BARBADOS'TAKİ GÖRÜŞMELER

    Venezüella'da Maduro hükümeti ile ABD destekli Guaido öncülüğündeki muhalefet, ülkede uzun zamandır hakim olan siyasi krize bir çıkış aramak için mayıs ayında Norveç'te yine bu ülkenin arabuluculuğunda görüşmelere başlamış, diyalog masası daha sonra Barbados'a taşınmıştı. 

    Juan Guaido
    © REUTERS / Carlos Jasso
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    Ağustos'un başlarında, ABD'nin Venezüella'ya karşı uyguladığı ve ülkenin ABD'deki tüm varlıklarının dondurulmasını içeren yaptırımlara Guaido'nun destek vermesinden ötürü Maduro hükümeti Barbados'taki görüşmelere katılmayacağını açıklamıştı.

    Kısa bir süre sonra hükümet ile muhalefet arasında görüşmelerin başlaması için yeniden temas kurulsa da, medyada Guaido'nun ekibinin İngiltere'den siyasi destek karşılığında ülkenin hak iddia ettiği Esequibo'dan vazgeçeceklerine yönelik haberler yer almış, bunun üzerine hükümet, muhalefetin bu duruşunu değiştirmediği sürece görüşmelere katılmayacağını açıklamıştı. 

    Başta ABD olmak üzere birçok Batı ve Latin Amerika ülkesinden her türlü desteği alan Guaido öncülüğündeki muhalifler ise hükümetin zaten katılmayacağını açıkladığı görüşmelerin bittiğini duyurmuştu.

     

    Etiketler:
    Nicolas Maduro, Juan Guaido, İngiltere, ABD, Venezüella
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