Venezüella Rusya’ya borcunu ruble olarak ödedi

Venezüella, ABD’nin uyguladığı yaptırımlar yüzünden Rusya’dan dolar olarak aldığı borcun bir kısmını ruble olarak kapatmak zorunda kaldı.

Venezüella, Rusya’dan aldığı 3.15 milyar dolar değerindeki borcun vadesi dolan dilimini ruble olarak ödedi.

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Sergey Storçak, RBC sitesine açıklamasında, “Tüm alacaklılarımıza böyle bir hak ve imkan tanıyoruz. Bu onların seçimi” dedi.

Rusya Maliye Bakanlığı daha önce Venezüella’nın borcunun 200 milyon dolar değerindeki ikinci dilimini ödediğini açıklamış ama detaylar vermemişti.

ABD’nin Venezüella’ya karşı uyguladığı yaptırımlar, bu ülkenin dolarla ödeme yapmasını imkansız hale getirdi.

Venezüella, Rusya’ya olan borcun 100 milyon dolar değerindeki ilk dilimini geçen nisan ayında ödemişti.