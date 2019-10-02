Kayıt
12:21 02 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Peru'da Başkan Yardımcısı Araoz istifa etti: Anayasal düzen bozuldu

    Fabrice Coffrini
    Güney Amerika
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol

    Peru'da meclis tarafından vekaleten başkanlık görevine atanan Devlet Başkan Yardımcısı Mercedes Araoz görevinden istifa etti.

    © AFP 2019 / Juan Pablo Azabache
    Peru'da siyasi kriz: Devlet Başkanı Parlamento'yu, Parlamento da Devlet Başkanı'nı feshetti
    Peru Devlet Başkan Yardımcısı Mercedes Araoz, Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın meclisi feshetmesi ve meclisin de Başkan'ın yetkilerini askıya almasıyla ortaya çıkan siyasi krizde, muhalefetin kendisini vekaleten başkan ataması üzerine görevi bıraktığını açıkladı. 

    BBC'de yer alan habere göre, istifa açıklamasında 'anayasal düzenin bozulduğunu ve ülkenin derin bir kurumsal krizle karşı karşıya olduğunu' ifade eden Araoz, derhal erken seçimlerin yapılabilmesi için bu adımı atma gereğini duyduğunu açıkladı.

    Araoz, ayrıca Amerika Devletleri Örgütünün (OAS) sorunun çözümü için Anayasa Mahkemesi'nin hakemliğine başvurulması tavsiyesinin yerinde olacağını vurguladı.

    PERU'DA SİYASİ KRİZ

    Peru'da Devlet Başkanı Martin Vizcarra dün parlamentonun yolsuzlukla mücadele önlem paketini bloke etmesini gerekçe göstererek meclisi feshetme kararı aldı.

    Kararın anayasa uygun olmadığını savunan muhalefet milletvekilleri de karşı hamle olarak Vizcarra'nın yetkilerini 1 yıl süreyle askıya alarak yerine Başkan Yardımcısı Mercedes Araoz'u vekaleten başkan olarak atadı.

    Meclisin feshedilmesinin ardından aldığı kararın hükümsüz olduğunu savunan Vizcarra ise yayımladığı kararname ile parlamento erken seçimlerinin 26 Ocak'ta yapılacağını ilan etti.

    YOLSUZLUKLA MÜCADELE PAKETİ

    Martin Vizcarra, eski Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski'nin yolsuzluk suçlamaları nedeniyle istifa etmesinin ardından onun Başkan Yardımcısı olarak Mart 2018'de vekaleten başkanlık görevini üstlenmişti.

    Yolsuzlukla mücadele vaadiyle halkın desteğini kazanan Vizcarra, yolsuzluk iddialarının soruşturulmasını engelleyen dokunulmazlık düzenlemelerini kaldırmayı vaat etmiş, bunun için 5 maddelik bir reform paketi hazırlamıştı. Pakette Yüksek Mahkemeye yolsuzluk davalarında milletvekili dokunulmazlığını kaldırma yetkisi verirken ve yolsuzlukla suçlanmış olanların seçimlerde aday olmasını engelleyen düzenlemeler bulunuyordu.  

    Martin Vizcarra
    © REUTERS /
    Peru lideri: Yolsuzlukla mücadele paketini kabul etmezseniz meslici feshederim
    Reform paketini mayıs ayında parlamentoya sunan Vizcarra, düzenlemelerin yasalaşmaması Peru Anayasası'nın kendisine verdiği yetkiyi kullanarak meclisi feshedeceğini belirtmişti.

    Vizcarra, tasarının mecliste reddedilmesi üzerine 30 Mayıs'ta televizyondan halka hitaben yaptığı konuşmada muhalefeti şahsi çıkarları için reforma ayak diremekle suçlayarak, "Maalesef parlamentonun çoğunluğu bir kez daha Peru vatandaşlarından yüz çeviriyor ve ülkeye zarar veriyor." ifadelerini kullanmıştı.

    Vizcarra'nın reformları, parlamentoda çoğunluğu elinde bulunduran hapisteki muhalefet lideri Keiko Fujimori'nin Halk Gücü Partisinin (FP) engeliyle karşılaşıyor.

    Peru'da son yıllarda Brezilyalı inşaat şirketi Odebrecht etrafında gelişen rüşvet skandalı nedeniyle çok sayıda üst düzey yetkili yolsuzlukla suçlanmıştı. Ülkenin hayattaki 4 eski devlet başkanının tamamı skandal kapsamında soruşturulmuştu.

    Etiketler:
    Siyasi kriz, istifa, Peru, Mercedes Araoz
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Banksy, 'içine girilemeyen dükkan' açtı
    Karikatür
    'Mülteci sorunu sadece Suriye hükümetiyle çözülür'
    İnfografik
    Kuzey Akım-2
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet