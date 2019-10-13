Ekvador Devlet Başkanı'ndan askere başkentte kontrolü sağlama emri

Hükümetin merkezini başkent Quito'dan Guayaquil kentine taşıyan Devlet Başkanı Moreno ise askerlere talimat vererek kentte kontrolü sağlamalarını ve sokağa çıkma yasağını uygulamalarını istedi. Şiddet eylemlerine sebep olanların “kaçakçılar, uyuşturucu kaçakçıları, çeteciler ve eski Devlet Başkanı Rafael Correa taraftarları” olduğunu öne süren Moreno tüm ülkede kontrolü ele alacaklarını vurguladı.
Moreno Ekvadorlulardan evlerinde kalmalarını istedi. Devlet Başkanı Moreno'nun talimatının ardından özellikle askerlerin yoğunlukta olduğu güvenlik güçleri başkentin birçok bölgesinde varlık göstermeye başladı. Çoğunluğu yerlilerden oluşan protestocuların eylemlerini sürdüğü Quito’da dün Kamu Denetçiliği binası ve bazı medya kuruluşlarına maskeli kişilerce saldırıda bulunulmuş ve büyük çapta maddi hasar oluşmuştu.
EKVADOR'DAKİ GELİŞMELER
Devlet Başkanı Lenin Moreno, anlaşma çerçevesinde yapılan düzenlemeleri 1 Ekim'de açıklamış ve hükümetin artık ulaştırmacılara sağlanan akaryakıt desteğini kaldırdığını duyurmuştu. Ülkedeki ulaştırma görevlilerinin 3 Ekim'de gittiği genel grev, öğrenciler, işçi sendikaları ve birçok muhalif organizasyonun da katılmasıyla ülke genelinde protestolara dönüşmüş, göstericiler ve polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.
Moreno, aynı günün akşamında olağanüstü hal ilan etmiş, askeri sokaklara çıkarmış fakat bu tedbirler, tüm ülkedeki protesto ve yağma olaylarını engelleyememişti. Hükümet merkezini başkentten ülkenin güneybatısındaki liman şehri Guayaquil'e taşıyan Moreno yönetimi düzenlemelerden geri adım atmayacaklarını fakat diyaloğa açık olduklarını duyurmuştu.
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