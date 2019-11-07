Kolombiya Savunma Bakanı Botero, 8 çocuğun öldüğü hava saldırısı sonrası istifa etti

FARC muhaliflerini hedef alan hava saldırısında sekiz çocuğun da öldürüldüğü bilgisini gizlemekle suçlanan Kolombiya Savunma Bakanı Guillermo Botero istifa etti. Botero'nun azledilmesine ilişkin oylama 13 Kasım'da Senato'da yapılacaktı.

Eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’nin (FARC) barış anlaşmasını kabul etmeyen unsurlarına yönelik bombardımanda sekiz çocuğun ölümünü gizlediği gerekçesiyle hem kamuoyunun hem muhalefetin istifa çağrısı yaptığı Savunma Bakanı Guillermo Botero, görevini bıraktı.

Azledilmesine ilişkin Senato’da yapılacak oylamaya birkaç gün kala Devlet Başkanı Ivan Duque ile görüşen Botero, istifa kararı aldığını duyurdu.

Bir açıklama yapan Botero, “Mevcut siyasi durumu analiz etmek üzere başkanla bugün yapılan toplantıda, en uygun şeyin savunma bakanlığı pozisyonundan istifa etmek olduğu kararına varıldı” dedi.

Eleştirilerin odağındaydı

Botero'nun azledilmesine ilişkin oylamaSenato'da yapılacaktı.

Guillermo Botero, savunma bakanlığı görevine atandığından beri bu konuda sınırlı tecrübesi bulunduğu gerekçesiyle eleştiriliyordu ancak FARC operasyonuyla bu eleştiriler doruk noktasına ulaştı.

Kolombiya ordusunun, ülkenin güneyindeki Caqueta yönetim bölgesine bağlı San Vicente del Caugan kenti kırsalında ağustosta FARC muhaliflerini hedef aldığı ve önemli isimlerden Gildardo Cucho'nun da öldürüldüğü bir hava saldırısı gerçekleştirmişti.

Bombardımanda yaşları 12 ile 17 arasında değişen sekiz kişinin hayatını kaybettiğinin kamuoyundan gizlendiği anlaşılmıştı. Resmi otoriterler söz konusu sekiz kişiyi FARC'ın silah altına aldığı çocuklar olarak değerlendirmişti.

Ancak bu bilginin ortaya çıkmasının ardından muhalefet Guillermo Botero’nun görevden alınması çağrısında bulunmuştu.