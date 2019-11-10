Tahliye edilen eski Brezilya Devlet Başkanı Lula destekçilerine seslendi

'Yolsuzluk' ve 'kara para aklama' suçlamalarıyla 19 aydır hapiste olan eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula Da Silva, tahliye edilmesinin ardından binlerce destekçisine seslendi.

Silva, Sao Paulo yakınlarındaki sendika birliğinin dışında destekçilerine hitabında,vererek, "Çok fazla mücadele edeceğiz. Mücadele sadece bir gün değil her gün." ifadelerini kullandı.

Hapsedilse dahi vicdanının rahat olduğunu ve kendisini hapse gönderenlerden daha rahat uyuduğunu belirten Silva, bunu ispatlamak istediğini dile getirdi.

Silva, cezaevinde bulunduğu 580 gün boyunca kendisini manevi olarak hazırladığını belirterek, "Kendimi, nefret duymamaya ve intikam için susamamaya hazırladım." dedi.

30 yaşında bir gencin enerjisine sahip olduğunun altını çizen eski lider, "Bu enerjiyi sokaklara getireceğim" diye konuştu.

19 aydır hapisteydi

Brezilya'nın güneyindeki Parana eyaletinin başkenti Curitiba'da bir hapishanede 19 aydır yatan 74 yaşındaki Lula Da Silva, hakkındaki tahliye talebinin kabul edilmesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Serbest bırakılmasına rağmen Brezilya yasaları, iki davadan hüküm giyen Lula Da Silva'nın, herhangi bir kamu görevini icra etmesine müsaade etmiyor.

Lula Da Silva'nın seçimlerde aday olabilmesi için hakkındaki hükümlerin düşürülmesi gerekiyor.

Brezilya'da 2003-2010'da devlet başkanlığı görevini yürüten Lula da Silva, pasif yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından mahkum olmuş, 2018'in nisanında tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Lula da Silva, tüm bu iddiaların, favoriler arasında gösterildiği devlet başkanlığı seçimine girmesini engellemek amacıyla siyasi rakiplerince ortaya atıldığını savunmuştu.

Lula da Silva, ülkedeki yolsuzluğa karşı başlatılan ve "araba yıkama" adıyla bilinen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan siyasetçi ve iş insanları arasındaki en önemli figür olarak nitelendirilmişti.